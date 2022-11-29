Населення ФРН активно зростає через біженців

На середину 2022 року в Німеччині проживало на 2,9 мільйона осіб більше, ніж наприкінці 2014 року, зазначили у німецькому Федеральному статистичному відомстві.

Чисельність населення Німеччини активно зростає внаслідок напливу біженців. На 30 червня 2022 року в країні проживало майже на 2,9 мільйона осіб більше, ніж наприкінці 2014 року. Про це повідомили у німецькому Федеральному статистичному відомстві у вівторок, 29 листопада.

"Зростання в основному пов'язане з міграцією біженців через війну та насильство у Сирії, Афганістані та Іраку у 2015 та 2016 роках, а також після нападу Росії на Україну", - зазначили у відомстві.

Крім того, спостерігався сталий приплив із країн ЄС - Румунії, Болгарії та Польщі. Таким чином, кількість осіб з іноземним громадянством збільшилася на 4,341 мільйона, тоді як із німецьким скоротилася на 1,458 мільйона.

Значна частина біженців з України - діти та люди похилого віку

Водночас з кінця 2014 року до початку липня 2022 року частка населення працездатного віку (від 15 до 65 років) у Німеччині знизилася - з 65,8 до 63,6 відсотка.

"Динаміка, однак, пом'якшена через міграцію з-за кордону", - пояснили у статистичному відомстві. Серед іноземців також скоротилася частка осіб віком від 15 до 65 років: з 81,1 до 75,9 відсотка. Однак вона все одно значно вища, ніж у тій самій віковій групі з німецьким громадянством (падіння - з 64,2 до 61,6 відсотка).

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Водночас на кінець червня 2022 року частка осіб працездатного віку становила 83,1 відсотка для поляків, 81 відсоток для румунів та 77,5 відсотка для болгар. "Це свідчить про імміграцію з конкретною метою зайнятості на ринку праці", - зазначають експерти. Серед українців цей показник набагато нижчий - 64,3 відсотка. "Це говорить про те, що значну частину тих, хто тікає від війни в Україні, становлять діти та люди похилого віку", - пояснили у статистичному відомстві.

3 січня по червень 2022 року міграційний приплив становив 1,046 мільйона осіб з іноземним громадянством. "Це найвищий показник чистої імміграції за піврічний період з моменту об'єднання Німеччини", - пояснили у статистичному відомстві. Найбільша частка - громадяни України (740 тисяч). При цьому показник для сирійців зріс із 20 до 23 тисяч, а для афганців майже вчетверо (з семи до 28 тисяч).

Німеччина прийняла вдев'ятеро більше українців, ніж Франція

Раніше глава фракції Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті Манфред Вебер (Manfred Weber) закликав країни Євросоюзу виявляти більше солідарності щодо прийому українських біженців. "Якщо зараз, протягом зими через російські бомбардування та напади ще більше українців будуть змушені рятуватися втечею, Західній Європі потрібно буде більшою мірою виявити відповідальність", - заявив він, додавши: "Цей безприкладний виклик повинні будуть прийняти однаково всі країни-члени ЄС".

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Напередодні німецьке щотижневе видання Bild am Sonntag 3 посиланням на дані МВС ФРН від 21 листопада писало, що наразі в Німеччині перебувають 1 027 789 українських біженців. "Це майже у дев'ять разів більше, ніж у Франції", - констатувало видання. За його підрахунками, лише Баварія прийняла більше українців, ніж уся Франція.

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