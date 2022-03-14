NASA продовжить співпрацю з Москвою

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій 24 лютого - 14 березня читайте тут.

DW стежить за подіями вівторка, 15 березня (час київський)

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За даними британського міністерства оборони, Росія може планувати застосування хімічної або біологічної зброї. ВОна може бути застосована як фейковий напад на російські війська, йдеться у дописі у Twitter міністерства. Однак доказів щодо заявленого не наведено. З такими твердженнями раніше виступав і претставник уряду США.

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Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США NASA, незважаючи на розв'язану Росією війну проти України, продовжить співпрацю з Москвою щодо міжнародної космічної станції. "Ми працюємо разом понад 20 років, і ми будемо так робити й надалі", - заявив один з менеджерів проєкту МКС у NASA на пресконференції, цитує Reuters.

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На Маріупольському напрямку противник намагається захопити Маріуполь, повідомляє генштаб збройних сил. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати противника склали близько 150 людей, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили.

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Війська РФ посилюють обстріл Маріуполя, Києва, Харкова, Чернігова та інших населених пунктів України з далекої відстані, повідомляється на сайті міністерства оборони США. Загалом з початку війни було випущено понад 900 ракет різних типів та розмірів, зазначається у повідомленні.

За словами представника Пентагону, останнім часом російські військові дедалі частіше застосовують далекобійні ракети, що завдають невиборчих ударів, продовжуючи "військові зусилля із захоплення цих населених пунктів із застосуванням дедалі більшого насильства". Тим не менш, українська армія продовжує опір, і російський наступ не досяг значного прогресу в останні дні.

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Російські військові поранили під Києвом ймовірно журналіста американського телеканалу Fox News. Ведучий телеканалу повідомив у телеефірі, що про цей інцидент відомо мало деталей, а команда Fox News намагається з'ясувати деталі. Як написала у своєму Facebook генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова, наразі журналіст перебуває у реанімації під наглядом лікарів. Вона прикріпила до посту фото посвідчення пораненого журналіста, якого, ймовірно, звуть Бенджамін Холл.

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Світовий банк оголосив про виділення 200 мільйонів доларів Україні - ідеться про додаткове та перепрограмоване фінансування для зміцнення соціальних послуг України для вразливих верств населення. Ці кошти є додатковими до 723 мільйонів доларів, мобілізованих для України, з яких 350 мільйонів уже виділені, зазначається на сайті СБ. Це фінансування є частиною пакета підтримки у розмірі 3 мільярди доларів, який група Світового банку оголосила раніше

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Парламент Естонії закликав країни-члени НАТО закрити небо України від російського агресора, йдеться у повідомленні українського парламенету. Голова ВР Стефанчук заявив, що це перше таке рішення від парламенту країни, яка входить до ЄС та НАТО. Раніше НАТО відмовилося закрити небо над Україною, але вирішило провести через систему своїх закупівель 50 тонн дизпалива для України. Президент Зеленський на це сказав: "Ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові".

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Володимир Зеленський пропонує парламенту затвердити продовження воєнного стану з 26 березня на 30 днів. Відповідний законопроєкт для затвердження указу президента про продовження терміну дії воєнного стану зареєстрований у Верховній Раді. Нині воєнний стан запроваджений до 27 березня.

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Війна в Україні - 14.03.2022 Житловий будинок на Оболоні в Києві, 14 березня. Також у цій фотогалереї - життя в метро, евакуація з Ірпеня, світлини з Маріуполя, Волновахи та Донецька, акції протесту проти війни, котрі відбулися минулими вихідними, захоплення вілли Олега Дерипаски в Лондоні й мурал у Парижі з цитатою з інавгураційної промови Володимира Зеленського.

Війна в Україні - 14.03.2022 Евакуація з міста Ірпінь, що під Києвом, 13 березня.

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Війна в Україні - 14.03.2022 Служіння в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра й Павла у Львові, 13 березня.

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Війна в Україні - 14.03.2022 Кухня для біженців у прикордонному польському місті Перемишль, 13 березня.

Війна в Україні - 14.03.2022 Учасники акції на підтримку України неофіційно перейменовують вулиці й площі в різних містах. Біля українського консульства в Единбургу з'явилась табличка "Вулиця Володимира Зеленського".

Війна в Україні - 14.03.2022 Мурал в Парижі з цитатою з інавгураційної промови Володимира Зеленського: "І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Оскільки президент - не ікона, не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі". Автор: Микола Пермяков

