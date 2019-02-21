 NASA дозволила SpaceX протестувати космічний корабель для екіпажу МКС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2019

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Новини

NASA дозволила SpaceX протестувати космічний корабель для екіпажу МКС

NASA дала зелене світло тесту нового космічного корабля, котрий має доправляти американських астронавтів на МКС. Тестовий політ відбудеться з манекеном всередині капсули.

Підготовка ракети-носія Falcon 9 із новою капсулою Crew Dragon

Підготовка ракети-носія Falcon 9 із новою капсулою Crew Dragon

Національна аерокосмічна агенція США (NASA) у п'ятницю, 22 лютого, дала дозвіл компанії SpaceX протестувати новий космічний корабель, який має доправляти астронавтів до Міжнародної космічної станції (МКС). Під час тесту в капсулі перебуватиме манекен у людський розмір, інформує агенція AFP.

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Старт ракети-носія Falcon 9 із новим кораблем Crew Dragon заплановано на 2 березня, якщо погодні умови будуть сприятливими, повідомили в NASA.

У 2014 році NASA підписала контракти з Boeing, а також із приватною американською компанією SpaceX, заснованою Ілоном Маском, щодо створення шатлів для доправлення американських астронавтів до Міжнародної космічної станції. Національна аерокосмічна агенція США вперше довірила цю справу приватній компанії.

Капсула Crew Dragon розрахована на сім місць. Якщо запуск пройде за планом, корабель має пристикуватися до МКС 3 березня, а 8 березня - повернутися назад на Землю. Від 2012 року SpaceX реалізувала понад десяток перевезень обладнання до МКС за допомогою вантажного космічного корабля Dragon.

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