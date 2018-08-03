NASA відправила зонд до Сонця

Національна аерокосмічна агенція США (NASA) у неділю, 12 серпня, запустила до атмосфери Сонця зонд Parker. Запуск космічного апарата здійснили за допомогою ракети Delta IV Heavy з мису Канаверал у штаті Флорида, повідомляє агенція AP.

"3-2-1… Відбувся старт зонда Parker", - прокоментували представники аерокосмічної агенції США у своєму Twitter початок місії з метою "торкнутися" Сонця.

Космічний зонд Parker, який захищений новітнім 12-сантиметровим теплозахисним екраном, наблизиться до Сонця на відстань у шість мільйонів кілометрів. Це - найближче, аніж будь-коли раніше. Нині ще чинний рекорд з максимального наближення до Сонця встановив зонд Helios 2 у 1976 році - 43 мільйони кілометрів. Відстань від Землі до Сонця становить близько 150 мільйонів кілометрів.

Зонд вагою у 700 кілограмів упродовж семирічної місії з дослідження атмосфери зірки наблизиться до Сонця загалом 24 рази. Наукова місія триватиме до 2025 року і коштуватиме агенції півтора мільярда доларів США.