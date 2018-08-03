 NASA відправила зонд до Сонця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2018

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Новини

NASA відправила зонд до Сонця

Американська космічна агенція NASA відправила до Сонця зонд, котрий підлетить до зірки на рекордно близьку відстань. Місія триватиме сім років.

Запуск зонду Parker з мису Канаверал у США

Запуск зонду Parker з мису Канаверал у США

Національна аерокосмічна агенція США (NASA) у неділю, 12 серпня, запустила до атмосфери Сонця зонд Parker. Запуск космічного апарата здійснили за допомогою ракети Delta IV Heavy з мису Канаверал у штаті Флорида, повідомляє агенція AP. 

"3-2-1… Відбувся старт зонда Parker", - прокоментували представники аерокосмічної агенції США у своєму Twitter початок місії з метою "торкнутися" Сонця. 

Космічний зонд Parker, який захищений новітнім 12-сантиметровим теплозахисним екраном, наблизиться до Сонця на відстань у шість мільйонів кілометрів. Це - найближче, аніж будь-коли раніше. Нині ще чинний рекорд з максимального наближення до Сонця встановив зонд Helios 2 у 1976 році - 43 мільйони кілометрів. Відстань від Землі до Сонця становить близько 150 мільйонів кілометрів. 

Зонд вагою у 700 кілограмів упродовж семирічної місії з дослідження атмосфери зірки наблизиться до Сонця загалом 24 рази. Наукова місія триватиме до 2025 року і коштуватиме агенції півтора мільярда доларів США.

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