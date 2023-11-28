Хабар у шкатулці: депутата ВР Лабазюка взяли під варту

ВАКС заарештував депутата Верховної Ради і агромагната Сергія Лабазюка на два місяці за підозрою у підкупі глав мінінфраструктури та держагентства з відновлення. Він заперечує провину.

Вищий антикорупційний суд України відправив під варту народного депутата Сергія Лабазюка (група "За майбутнє") до 21 січня. Таке рішення у вівторок, 28 листопада, оголосив слідчий суддя Володимир Воронько, який розглядав клопотання Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про запобіжний захід від минулої п'ятниці.

Мажоритарник Лабазюк вже тричі обирався до парламенту на рідній Хмельниччині, де володіє агрохолдингом Vitagro та низкою будівельних підприємств. У Верховній Раді 9-го скликання він засідає в комітеті з агрополітики, а також входить до складу спецкомісії з питань захисту прав інвесторів.

Хабар в китайській шкатулці

НАБУ підозрює нардепа у наданні неправомірної вигоди особливо відповідальним посадовим особам - віцепрем'єр-міністрові інфраструктури Олександру Кубракову та голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафі Найєму. Зробив це Лабазюк начебто у змові з директором власного шляхобудівного підприємства "Ю Ар Ді Українські дороги" Денисом Н., за що обом загрожує від п'яти до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У суді прокурорка Спеціалізованної антикорупційної прокуратури (САП) Валентина Гребенюк, посилаючись на матеріали розслідування, розповідала: в серпні цього року Лабазюк зустрівся з Кубраковим і поскаржився на те, що в шляхобудівної компанії справи йдуть кепсько - останній рік вона майже не залучалась до проєктів з відбудови чи будівництва доріг національного та навіть регіонального рівня. Народний депутат попросив "поставити його в обойму", забезпечивши контрактами в кількох регіонах "хоча б на мільярд гривень" до кінця року.

Кубраков порадив обговорити подібні угоди з Найємом, і Лабазюк відправив до нього Дениса Н., який начебто і висловив готовність платити "відкат" у 3-5 відсотків від суми контрактів. В жовтні "Ю Ар Ді Українські дороги" отримало контракт на ремонт мосту на Миколаївщині вартістю 50 мільйонів гривень, за що Лабазюк начебто передав Найємові 150 тисяч доларів - готівкою в китайській шкатулці.

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"Відкат" чи "провокація"?

І Кубраков, і Найєм співпрацювали з НАБУ і записували свої розмови з підозрюваними - минулого тижня правоохоронці подякували за викриття хабарників у цій і ще двох справах. Втім, захисники Лабазюка, стверджували: на жодному з наведених у розшифровках записів Лабазюк не пропонує хабара.

Сам депутат в суді визнав, що дійсно намагався вирішити з Кубраковим проблеми власного бізнесу - оскільки в умовах війни держагентство з відновлення та його регіональні філії перестали проводити відкриті і прозорі конкурси з відбору підрядників. Він також не заперечував, що готовий був ділитись прибутком від майбутніх підрядів - але не особисто з міністром, а в рамках допомоги Збройним силам, для яких його компанії начебто і раніше виконували безкоштовні роботи.

Адвокати Лабазюка вбачали у розслідуванні провокацію - прослуховування нардепа без санкції суду вони називали грубим процесуальним порушенням з боку НАБУ. До того ж звертали увагу, що воно розпочалося в рамках іншого розслідування, де корупційні дії закидали ймовірно Кубракову і Найєму.

Суддя Воронько залишив за Лабазюком можливість вийти під заставу у 40,2 мільйона гривень - у 2,5 рази меншу ніж просила прокуратура. Сергій Лабазюк та його захисники готові були внести заставу у кілька мільйонів гривень і нині оскаржуватимуть рішення судді в апеляції. Прокурорка Валентина Гребенюк ж має намір подавати ще й клопотання про арешт усього майна народного депутата, якого журнал Forbes 2021 року помістив на 65-ту сходинку в рейтингу найбагатших українців, оцінивши статки в 165 мільйонів доларів.

Його ймовірного спільника, директора "Ю Ар Ді Українські дороги" Дениса Н., суд напередодні теж відправив під варту, та в той же день відпустив під заставу в 12 мільйонів гривень.

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