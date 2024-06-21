Народний депутат Микола Тищенко знову оскандалився

"Поведінка народного депутата (Миколи Тищенка. - Ред.) - абсолютно ганебна. Їй немає виправдань", - написав глава Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram ввечері у п'ятницю, 21 червня. Він додав, що подивився відеозапис конфлікту Тищенка та військового у Дніпрі напередодні. "Правоохоронним органам точно є на що реагувати (...) Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх (...) Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата", - додав чільник ОП і відмежувався від контактів з колишнім однопартійцем.

Напередодні ЗМІ з публікацією відеоматеріалів повідомили, що у Дніпрі охоронці депутата Верховної Ради нібито на очах родини побили чоловіка і надягли на нього кайданки. Чоловік - колишній військовослужбовець, у якого нібито був конфлікт з Тищенком. Сам Тищенко, за повідомленнями ЗМІ, згодом також прибув на місце інциденту. Поліція Дніпропетровської області встановлює усіх учасників інциденту та проводить перевірку його обставин.

Нагадаємо, на початку 2023 року депутата Верховної Ради Тищенка, який був заступником керівника фракції партії "Слуга народу", звільнили з посади у фракції та виключили з лав політичної сили. Причиною цього рішення стала його поїздка до Таїланду, яка суперечила чинним правилам виїзду державних службовців за кордон.