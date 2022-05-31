Народні депутати підтримали санкції проти восьми діячів РПЦ

4 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини 31 травня.

На цій сторінці DW стежить (оновлюється) за новинами другої половини вівторка, 31 травня (час київський).

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Верховна Рада запровадила 28 липня Днем української державності. За ухвалення відповідного законопроєкту №5864 проголосувало 257 народних депутатів. Документ передбачає внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України, доповнивши її новим абзацом щодо встановлення 28 липня як святкового дня.

Таку ініціативу вніс парламенту 25 серпня 2021 року президент України Володимир Зеленський. Нове українське свято відзначатиметься 28 липня, коли в країні святкують також День хрещення Русі-України.

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У Німеччині посилилося почуття невизначеності серед населення через війну в Україні, про це свідчать результати опитування німецького Фонду Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung). Згідно з даними соціологів, понад дві третини (67 відсотків) німців висловлюють побоювання, що війна пошириться на територію ФРН. Більшість респондентів (80 відсотків) заявили, що почуваються невпевнено. Лише кожен п'ятий опитаний (21 відсоток) повідомив, що почувається так само впевнено, як і до війни в Україні. Власне відчуття безпеки та тривоги щодо війни впливають на ставлення людей до України, йдеться у дослідженні. Так, респонденти, які почуваються впевненіше, більшою мірою готові підтримати посилення санкцій проти Росії та постачання важкої зброї Україні, наголошують дослідники.

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ВР підтримала санкції проти патріарха Кирила та ще сімох діячів РПЦ

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Верховна Рада України звернулася до РНБО із пропозицією запровадити на десять років санкцій проти восьми представників Російської православної церкви (РПЦ), зокрема голови РПЦ патріарха Кирила. Ухвалення відповідного проєкту постанови №7332 у цілому підтримали 292 народних депутати на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.





Російським церковним діячам закидають системну й активну підтримку війну проти України, легітимізацію військового вторгнення та геноцид українців збройними силами РФ, зазначається в пояснювальній записці. До переліку увійшли 16-й патріарх Московський і всієї Русі Кирило (Гундяєв Володимир Михайлович), керівник відділу зовнішніх церковних РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон (Григорій Валерійович Алфєєв, за прізвищем батька - Дашевський), заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов (Микола Володимирович Балашов), а також митрополит Псковський і Пороховський РПЦ Тихон (Георгій Олександрович Шевкунов), відомий як духівник президента РФ Володимира Путіна та особа, наближена до спецслужб Росії.

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Людмилу Денісову звільнили з посади омбудсмена

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Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади свого уповноваженої з прав людини. Відповідне рішення підтримали 234 народних депутати на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. "Верховна Рада звільнила з посади омбудсмена з прав людини Людмилу Денісову. "За" проголосували - 234 депутати. Призначення сьогодні не було", - написав він.

Напередодні Денісова заявила, що за дорученням Офісу президента розпочався збір підписів народних депутатів про висловлення їй недовіри та звільнення її з посади на засіданні Верховної Ради 31 травня. Народні депутати призначили Денісову уповноваженим із прав людини 15 березня 2018 року. До того вона була депутатом парламенту 8-го скликання від фракції "Народний фронт".

За словами депутата від фракції "Слуга народу" Павла Фролова за підсумками засідання фракції, з початку війни Денісова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей з окупованих територій. Натомість усіма цими питаннями займалася віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. До того ж Фролов зазначив, що Денісова надмірно концентрувала медійну роботу на численних деталях "сексуальних злочинів, скоєних неприродним способом" та зґвалтуванні дітей на окупованих територіях, які не підтверджувалися доказами, що лише шкодило Україні та відвертало увагу світових ЗМІ від реальних потреб, передають "Українські новини".

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