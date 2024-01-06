У ВР внесли проєкт постанови щодо зняття Безуглої з посади

Одинадцять членів парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки зареєстрували проєкт постанови про відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету.

Одинадцять членів парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціювали процес відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої (фракція "Слуги народу") з посади заступниці голови комітету. Про це йдеться у відповідному проєкті постанови Верховної Ради №10391, який був зареєстрований на сайті парламенту у суботу, 6 січня.

У проєкті постанови йдеться про те, що Безуглу пропонують відкликати з займаної посади "внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання нею своїх обов’язків".

Нагадаємо, що напередодні комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту відкликати Безуглу з посади заступниці голови комітету.

Згідно з законодавством, у зв'язку з незадовільною роботою на посаді комітет може внести таку пропозицію на розгляд парламенту. Для відкликання Рада має схвалити постанову 226 голосами. Після звільнення з посади заступника голови депутат залишається членом комітету, якщо парламент не ухвалив іншого рішення.

У листопаді 2023 року відставки Безуглої жадали в різних партіях - через її словесні напади на головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного.

У лютому 2023-го в комітеті вже ініціювали виключення Безуглої - через інший скандал, але тоді до голосування не дійшло.