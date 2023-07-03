Нардепа Алєксєєва відправили під варту на два місяці

Суд відправив депутата Алєксєєва, якого підозрюють у заволодінні 50 тисячами доларів за обіцянку "відмазати" громадянина Німеччини від екстрадиції, на два місяці під варту з альтернативою застави в два мільйони гривень.

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2 год. тому 2 год. тому

Личаківський районний суд Львова обрав у понеділок, 3 липня, запобіжний захід депутату Верховної Ради України від фракції "Європейська солідарність" Сергію Алєксєєву, якого підозрюють у шахрайстві.

Алексєєва триматимуть під вартою 60 діб. Водночас нардеп може вийти зі слідчого ізолятора (СІЗО) під заставу в розмірі понад два мільйони гривень. "В той же час слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотань народних депутатів України щодо взяття на поруку підозрюваного", - йдеться в повідомленні пресслужби суду.

Підозра: обіцяв "вирішити питання" німця за хабар

Алєксєєву оголосили підозру 30 червня. За даними слідства, він шляхом обману заволодів 50 тисячами доларів громадянина Німеччини за обіцянку сприяти уникненню екстрадиції шляхом "вирішення питання" про надання тому статусу біженця на території України.

Правоохоронці стверджують, що задокументували факт отримання нардепом першої частини коштів у розмірі 20 тисяч доларів, і викрили його на одержані другого "траншу" в розмірі 30 тисяч доларів.

У разі доведення провини Алєксєєву загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В "Євросолідарності" кажуть про політичний тиск

"Євросолідарність" звинуватила правоохоронців у тиску через проведення обшуків у свого депутата.

Їхні дії в партії розцінили як "продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили, залякування її представників і перешкоджання діяльності народного депутата".