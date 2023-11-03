Нардеп Ніколаєнко про смертельну ДТП: Я був тверезим
Депутат Верховної Ради України від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко визнав свою провину в смертельній дорожньо-транспортній пригоді (ДТП), що сталася в п'ятницю, 3 листопада, у Житомирській області.
"На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися з водієм - під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина", - написав він у Facebook.
Ніколаєнко пообіцяв усіляко сприяти слідчим діям, які зараз проводить Державне бюро розслідувань (ДБР), і добровільно пройти всі необхідні експертизи. "Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося. Трапилося величезне горе, яке вже не можна ані відмотати назад, ані скасувати", - написав він.
Також народний депутат висловив співчуття рідним загиблої у ДТП.
ДТП за участю Ніколаєнка сталася близько 9:45 на трасі Київ - Чоп у селі Березівці Житомирського району. За даними слідства, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE наїхав на пішохода. Внаслідок цього загинула 18-річна дівчина.