Нардеп Ніколаєнко про смертельну ДТП: Я був тверезим

На Житомирщині сталася аварія, внаслідок якої загинула 18-річна дівчина. Нардеп Андрій Ніколаєнко визнав провину та запевняє, що сприятиме слідчим.

Депутат Верховної Ради України від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко визнав свою провину в смертельній дорожньо-транспортній пригоді (ДТП), що сталася в п'ятницю, 3 листопада, у Житомирській області.

"На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися з водієм - під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина", - написав він у Facebook.

Ніколаєнко пообіцяв усіляко сприяти слідчим діям, які зараз проводить Державне бюро розслідувань (ДБР), і добровільно пройти всі необхідні експертизи. "Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося. Трапилося величезне горе, яке вже не можна ані відмотати назад, ані скасувати", - написав він.

Також народний депутат висловив співчуття рідним загиблої у ДТП.

ДТП за участю Ніколаєнка сталася близько 9:45 на трасі Київ - Чоп у селі Березівці Житомирського району. За даними слідства, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE наїхав на пішохода. Внаслідок цього загинула 18-річна дівчина.

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