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Нардеп Алексєєв вийшов з-під варти за 2 млн гривень застави

Анастасія Шепелева
27 хв. тому

За словами депутата, заставу в розмірі 2,3 мільйона гривень за нього внесли друзі та колеги. Алєксєєва підозрюють в отриманні від німця 50 тисяч доларів хабаря за обіцянку допомогти з уникненням екстрадиції.

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За Сергія Алєксєєва 2,3 мільйона гривень застави внесли "друзі та колеги".
За Сергія Алєксєєва 2,3 мільйона гривень застави внесли "друзі та колеги".Фото: Mykhailo Polenok/PantherMedia

Підозрюваний в шахрайстві депутат Верховної Ради України з фракції "Європейська солідарність" Сергій Алєксєєв вийшов з-під варти під заставу в майже 2,3 мільйона гривень. Про це він повідомив "Суспільному" у вівторок, 4 липня.

"Заставу внесли вчора ввечері, 3 липня. Заставу внесли за мене мої друзі та колеги, близько 18:00. Одразу я не вийшов, вийшов 4 липня близько 13 години", - розповів народний депутат.

Хабар за обіцянку уникнення екстрадиції

3 липня суд відправив Алєксєєва під варту на два місяці з альтернативою внесення 2,26 мільйона гривень застави.

Нардепа підозрюють в заволодінні шляхом обману 50 тисячами доларів громадянина Німеччини за обіцянку сприяти уникненню екстрадиції шляхом "вирішення питання" про надання тому статусу біженця на території України.

Правоохоронці стверджують, що задокументували факт отримання депутатом першої частини коштів у розмірі 20 тисяч доларів, і викрили його на одержанні другого "траншу" - 30 тисяч доларів.

У разі доведення провини Алєксєєву загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

"Євросолідарність" каже про політичний тиск

"Євросолідарність" звинуватила правоохоронців у тиску через проведення в Алєксєєва обшуків.

Їхні дії в партії розцінили як "продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили, залякування її представників і перешкоджання діяльності народного депутата".

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