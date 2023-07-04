Нападника на школярок у Німеччині засудили до довічного

Прохач притулку в Німеччині хотів силою змусити місцеву адміністрацію надати йому певні документи. Його побачили з ножем двоє дівчат, які йшли до школи, через що він убив одну та важко поранив іншу.

Виходця з Еритреї, який напав на двох школярок у Німеччині, засудили до довічного ув'язнення.

Суд у вівторок, 4 липня, визнав 27-річного чоловіка винним в особливо тяжкому злочині, що практично зводить нанівець можливість його дострокового звільнення з тюрми після 15 років покарання, пише німецьке інформаційне агентство dpa.

Вбив дівчинку, важко поранив ще одну

Напад, який викликав у Німеччині широкий резонанс, стався в грудні 2022 року.

За версією обвинувачення, у день скоєння злочину озброєний ножем прохач притулку в Німеччині хотів силою змусити місцеву адміністрацію надати йому проїзні документи для укладення шлюбу в Ефіопії. Коли він вийшов на вулицю з ножем, повз його будинок якраз проходили дівчата, які йшли до школи. Припустивши, що вони побачили зброю, і можуть звернутися в поліцію, чоловік спонтанно вирішив убити їх, вважають слідчі.

14-річна дівчинка загинула, її 13-річній подрузі вдалося врятуватися, але вона дістала серйозні поранення.

Вирішується питання про депортацію

За даними прокуратури, поки що незрозуміло, чи депортують чоловіка для відбування тюремного строку на батьківщині. Спочатку вирок має набути законної сили, після цього йоого помістять до в'язниці в Німеччині, а тоді вже вирішуватиметься питання про депортацію.

За словами адвокатів, сам засуджений не проти депортації.