Напади в російському Дагестані: загинуло щонайменше 17 осіб

Унаслідок нападів на синагоги, церкви і на пост ДПС в російському Дагестані загинуло щонайменше 17 осіб, серед яких 15 - поліцейських.

У російсьскій республіці Дагестан унаслідок нападу групи осіб на дві синагоги, церкви і пост ДПС загинуло 15 поліцейських. Про це повідомив губернатор Дагестану Сергій Меліков в понеділок, 24 червня.

Згідно з Мелікова, під час атак загинуло "понад 15" поліцейських та кілька громадян, а також постраждали щонайменше 25 людей. Раніше повідомлялося, що однією з перших жертв нападу терористів став 66-річний настоятель церкви у Дербенті, протоієрей Миколай Котельников. За словами заступника голови громадської наглядової комісії Дагестану Шаміля Хадулаєва, 66-річному священику перерізали горло.

Крім того, за його словами, було вбито охоронця у церкві Махачкали. Офіційно ця інформація не була підтверджена.

Серед нападників - родичі чиновника з "Єдиної Росії"

Водночас було вбито як мінімум п'ятьох учасників нападів під час перестрілок з правоохоронцями, повідомили в ніч на 24 червня в Національному антитерористичному комітеті. Своєю чергою Меліков стверджує, що вбито шістьох нападників. При цьому є ймовірність, що нападників було більше - в республіці продовжує діяти режим контртерористичної операції, заходи безпеки посилили й інші регіони Північного Кавказу .

Російські силовики впізнали особи трьох із убитих учасників нападів у Махачкалі. Ними виявилися сини та племінник Магомеда Омарова - голови Сергокалинського району Дагестану, в адміністративному центрі якого також сталася стрілянина, зазначають російські ЗМІ. Чиновник обіймав посаду голови району з 2010 року та входив до партії "Єдина Росія" . Його було затримано поліцією, після чого він написав заяву про відставку. "Єдина Росія" також повідомила РІА "Новости" про виключення Омарова з партії за "дискредитуючі дії" та прибрала сторінку з його профілем зі свого сайту.

Станом на ранок 24 червня жодна організація не взяла на себе відповідальність за напади на релігійні об'єкти в Дагестані. Однак нападники можуть бути причетні до "міжнародних терористичних організацій", пише РБК з посиланням на джерело в правоохоронних органах. "Судячи з дій нападників, їх вигуків та зовнішнього вигляду, терористи належать до ісламістської терористичної організації ", - цитує співрозмовника видання.

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Нагадаємо, ввечері 23 червня група осіб обстріляла з автоматичної зброї синагогу і церкву в Дербенті, а також пост дорожньої патрульної служби у Махачкалі. Також стало відомо про перестрілку поліцейських із групою людей у ​​селі Сергокалу, що є адміністративним центром Сергокалинського району Дагестану. Воно розташоване між Дербентом та Махачкалою.