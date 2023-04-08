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Місце нападу на людей в Тель-Авіві
Турист з Італії загинув, ще семеро людей отримали поранення через наїзд автівки в Тель-АвівіФото: Ariel Schalit/AP/picture alliance
ЗлочинністьІзраїль

Напад у Тель-Авіві: загинув італієць, семеро поранених

Степан Смишляєв
48 хв. тому

Влада Ізраїлю доручила мобілізувати додаткові сили поліцейських та військових на тлі теракту в Тель-Авіві і обстрілу автівки з трьома жінками біля річки Йордан.

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У Тель-Авіві  у п'ятницю, 7 квітня, чоловік в'їхав у натовп на автомобілі. Внаслідок цього загинув турист з Італії, ще семеро людей, включаючи двох італійців, отримали поранення, повідомляє dpa.

Після того, як автівка в'їхала в натовп, вона перекинулася, але водій намагався дістати вогнепальну зброю, зазначили в поліції. Правоохоронці вбили нападника на місці, повідомляє ізраїльський портал Walla. Офіційні відомства не наводять подробиць про особу нападника.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю назвало події в Тель-Авіві терактом. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху закликав мобілізувати додаткові поліцейські та військові сили серед резервістів.

Обстріл автівки з жінками

7 квітня в Ізраїлі стався ще один напад на мирних жителів - було обстріляно автівку із трьома жінками в районі Західного берега річки Йордан. Згідно з версією правоохоронців, по машині був відкритий вогонь з іншого автомобіля, а коли та втратила керування і зупинилася, невідомі обстріляли пасажирів. Внаслідок цього загинули дві дівчини - сестри, яким було 21 та 16 років, - а їхню матір було доставлено до лікарні. Про затримання нападників не повідомлялося.

Ескалація в регіоні сталася після заворушень на Храмовій горі

Раніше, 5 квітня, у мечеті "Аль-Акса" на Храмовій горі сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими силовиками. Згідно з повідомленнями ЗМІ, приводом для заворушень стала поліцейська операція з видворення з храму групи молоді, яка принесла до храму піротехніку, палиці та каміння.

Після цього, 6 квітня, Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з території Лівану. За повідомленням ізраїльської армії, країною було запущено 34 ракети, 25 з яких були успішно перехоплені засобами ППО.

У відповідь на це в ніч на 7 квітня Ізраїль завдав по сектору Гази та півдню Лівану авіаудари, заявивши, що вони спрямовані проти радикального ісламістського руху "ХАМАС".

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