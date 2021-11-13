Напад на журналістів в "Укрексімбанку": двох учасників звільнили

Двох співробітників державного "Укрексімбанку", які за наказом ексголови правління фінустанови Євгена Мецгера застосували силу проти журналістів програми "Схеми", звільнили з посад. Про це повідомляє пресслужба банку у п'ятницю, 12 листопада.

Йдеться про директора департаменту банківської безпеки банку Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осипова. Проти обидвох відкриті кримінальні провадження.

"Члени наглядової ради дійшли до висновку, що подальше перебування Тельбізова та Осіпова на посадах створює загрозу для всієї системи безпеки банку та для його стабільної та безперервної діяльності в цілому", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у банку констатували, що своїми діями Тельбізов та Осіпов довели, що "не здатні виконувати обов’язки", а також "не розуміють положення кодексу етики та корпоративних цінностей банку".

Нагадаємо, що відповідному рішенню правління фінустанови передувало відновлення Тельбізова та Осіпова на посадах після завершення внутрішнього розслідування. Згодом народний депутат Гео Лерос опубліковав відео, на якому видно, як Тельбізов під оплески працівників увійшов до холу банку та подякував присутнім за підтримку. Це спричинило резонанс у соцмережах та ЗМІ.

Тельбізову та Осіпову правоохоронці інкримінують незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчинене посадовою особою з використанням свого службового становища, та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

Підготовче судове засідання у цьому провадженні призначено на 29 листопада. Окрім згаданих співробітників підозри раніше вручили Євгену Мецгеру та керівнику департаменту інформаційної політики банку Володимир Пікалову. Їхні дії кваліфікували за статтею 171 Кримінального кодексу як перешкоджання роботі журналістів.

Напад на журналістів у державному банку

Як повідомлялось, 4 жовтня під час інтерв'ю знімальній групі "Схем" Євген Мецгер відмовився відповідати на запитання журналіста. Після цього Пікалов та Тельбізов відібрали в оператора камеру й видалили відео з карток для запису. Згодом відео вдалося відновити, на кадрах видно сам момент нападу співробітників банку на оператора.

Фігурантам справи загрожує штраф від 3,4 тисячі до 8,5 тисячі гривень або обмеження волі терміном до п'яти років.

Наглядова рада "Укрексімбанку" затвердила заяву Мецгера про звільнення за власним бажанням невдовзі після скандалу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на два місяці.

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