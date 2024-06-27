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Напад у Дніпрі: Суд відправив під варту охоронця Тищенка

Дмитро Шварц
27 червня 2024 р.

Печерський райсуд Києва відправив під варту на два місяці без права внесення застави Сергія Цуберу, охоронця народного депутата України Миколи Тищенка, який був учасником нападу на ексвійськового у Дніпрі.

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Рішення суду
Сергія Цуберу відправили під варту на два місяці без права внесення заставиФото: picture alliance/imageBROKER

Печерський районний суд міста Києва відправив під варту на два місяці без права внесення застави Сергія Цуберу, охоронця народного депутата України Миколи Тищенка, який був учасником нападу на ексвійськового у Дніпрі.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора суд відправив від варту на 2 місяці без права внесення застави учасника нападу на колишнього військового у Дніпрі. Чоловіка підозрюють у катуванні та незаконному утримуванні потерпілого", - йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора у середу, 26 червня.

Цуберу підозрюють у катуванні та незаконному позбавленні волі людини (ч. 2 ст. 127; ч. 2 ст. 146 ККУ).

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Як повідомляють ЗМІ, охоронець нардепа Тищенка під час судового засідання кричав на суддю, а також погрожував порізати собі вени.

Нагадаємо, що 20 червня у Дніпрі група осіб, яка супроводжувала народного депутата Тищенка, напала на колишнього бійця спеціального підрозділу "Кракен" Дмитра Павлова, який гуляв із дитиною. З аданими слідства, вони протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ та завдали йому тілесні ушкодження.

Згодом поліція Києва звільнила свого співробітника Богдана Писаренка, який разом з охороною народного депутата у Дніпрі брав участь у нападі на ексвійськового.

25 червня Печерський районний суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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