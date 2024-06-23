Напад на ветерана у Києві: 17-річному хлопцю вручили підозру

Після нападу на ексвійськовослужбовця в поліції Києва відкрили кримінальне провадження. Затриманому юнакові вручили підозру у хуліганстві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через побиття ветерана у Дарницькому районі столиці. Напад стався ввечері 21 червня. За попередніми даними слідчих, через раптовий конфлікт відбулась бійка між чоловіком та 17-річним хлопцем. Двоє повнолітніх друзів останнього в цей момент перебували поруч та були свідками сутички.

У пресслужбі поліції уточнили, що потерпілим чоловіком був ветеран і ексвійськовослужбовець 32 ОМБр Олександр, повідомляє hromadske.

Сестра потерпілого повідомила в соцмережах, що Олександр вигулював собаку та повертався додому, коли до нього підійшли три людини та спровокували конфлікт.

У генеральній прокуратурі України повідомили, що затриманому за побиття юнакові вручили підозру у вчиненні хуліганства. Він наніс потерпілому близько 10 ударів по обличчю. Досудовим розслідуванням займається Дарницьке управління поліції Києва.

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