Напад на прикордонників на Сумщині: зловмисники заволоділи табельною зброєю

Напад на український прикордонний наряд вчинили троє осіб на українсько-російській ділянці кордону в Сумській області.
На ділянці українсько-російського державного кордону в Сумській області троє невідомих скоїли напад на прикордонний наряд. Під час вчиненого в ніч на неділю, 18 липня, нападу зловмисники завдали двом прикордонникам тілесних ушкоджень, а також заволоділи табельною зброєю охоронців кордону, передає пресслужба Держприкордонслужби України.
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Як зазначається в повідомленні, завдяки спільним діям з Національною поліцією, зброю вдалося повернути. Утім, осіб, причетних до даного злочину, досі розшукують. У разі затримання й доведення провини нападникам може загрожувати покарання в вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
"Охорона державного кордону здійснюється посилено. На місце події вибув глава Держприкордонслужби", - йдеться в повідомленні.
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