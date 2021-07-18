 Напад на прикордонників на Сумщині: зловмисники заволоділи табельною зброєю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2021

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Новини

Напад на прикордонників на Сумщині: зловмисники заволоділи табельною зброєю

Напад на український прикордонний наряд вчинили троє осіб на українсько-російській ділянці кордону в Сумській області.

Напад зловмисників на українських прикордонників

Українські прикордонники (архівне фото)

На ділянці українсько-російського державного кордону в Сумській області троє невідомих скоїли напад на прикордонний наряд. Під час вчиненого в ніч на неділю, 18 липня, нападу зловмисники завдали двом прикордонникам тілесних ушкоджень, а також заволоділи табельною зброєю охоронців кордону, передає пресслужба Держприкордонслужби України.

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Як зазначається в повідомленні, завдяки спільним діям з Національною поліцією, зброю вдалося повернути. Утім, осіб, причетних до даного злочину, досі розшукують. У разі затримання й доведення провини нападникам може загрожувати покарання в вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

"Охорона державного кордону здійснюється посилено. На місце події вибув глава Держприкордонслужби", - йдеться в повідомленні.

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