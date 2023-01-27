Чоловік, озброєний автоматом Калашникова, убив керівника служби безпеки посольства Азербайджану в Ірані та поранив двох охоронцівФото: Fatemeh Bahrami/AA/picture alliance
ЗлочинністьІран
Напад на посольство Азербайджану в Ірані: загинув охоронець
Степан Смишляєв
5 год. тому
Баку вирішило евакуювати співробітників посольства, а президент Азербайджану назвав напад "терактом". В Тегерані кажуть, що він був обумовлений особистими мотивами.
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Чоловік, озброєний автоматом Калашникова, у п’ятницю, 27 січня, увірвався до посольства Азербайджану в столиці Ірану, убивши керівника служби безпеки та поранивши двох охоронців, повідомляє AP.
Міністерство закордонних справ Азербайджану зазначило, що стан поранених охоронців "задовільний". Воно також повідомило, що нападу передували погрози на адресу дипломатичного представництва країни, і звинуватило Іран в тому, що він не виявив "належної чутливості" з цього приводу.
За словами начальника управління поліції Тегерану Хосейна Рахімі, напад був обумовлений "особистими" мотивами. Як стверджує іранський прокурор Мохаммад Шахріарі, дружина нападника зникла у квітні минулого року після візиту до посольства, і чоловік нібито вважав, що вона досі перебуває в дипломатичній установі, пише AP з посиланням на місцеві інформаційні агенції.
Своєю чергою речник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив, що його країна рішуче засуджує атаку, яка розслідується з "високим пріоритетом і делікатністю".
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Азербайджан евакуює посольство
Президент Азербайджану Ільхам Алієв засудив напад на посольство, назвавши його "терористичним актом". "Ми вимагаємо, щоб цей терористичний акт був швидко розслідуваний, а терористи - покарані. Терор проти дипломатичних установ є неприйнятним!" - написав він у Twitter.
Своєю чергою МЗС Азербайджану повідомило про плани евакуювати співробітників дипустанови та членів їхніх сімей.
Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що Київ "рішуче засуджує" напад на посольство Азербайджану в Тегерані. "Приносимо щирі співчуття близьким загиблого, бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", - написав він у Twitter.