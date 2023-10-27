Напад на екснардепа Царьова був операцією СБУ - ЗМІ

За нападом на колишнього українського нардепа Олега Царьова стоїть СБУ, повідомила низка ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбі.

До нападу на колишнього народного депутата України від "Партії регіонів" Олега Царьова, якого український суд заочно засудив до 12 років тюрми за державну зраду , причетна Служба безпеки України (СБУ). Про це у п'ятницю, 27 жовтня, повідомило агентство Reuters, а також низка українських ЗМІ, посилаючись на джерела в українській спецслужбі.

"Він (Царьов. - Ред.) давно був у списку зрадників, які повинні відповісти за свої злочини. Царьов - абсолютно законна ціль. Це не просто фанатик "русского мира", а людина, яка особисто приїхала разом із російськими танками захоплювати Київ", - цитує агентство "Інтерфакс-Україна" співрозмовника в спецслужбі.

У СБУ не розголошують деталі спецоперації, але підтвердили, що в Царьова під час замаху влучили двома пострілами з вогнепальної зброї. За оперативною інформацією, стан Царьова критичний. "Лікарі борються за його життя, але є великий шанс, що він вирушить на концерт Кобзона", - розповів співрозмовник агентства.

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Напад на Царьова

Вранці 27 жовтня в окупованій Росією Ялті (Крим) невідомі напали на Царьова. Спершу російські ЗМІ писали з посиланням на Telegram-канали, що Царьова "підрізали" ножем біля його домівки, згодом із посиланням на його "соратників" - що в нього стріляли і що він перебуває в реанімації у дуже важкому стані.

Згодом у телеграм-каналі Царьова з'явилося повідомлення, підписане "адміном", про те, що його рідня підтверджує інформацію про замах. Там ідеться, що близько опівночі на території санаторію, в якому живе Царьов, у нього двічі стріляли. Коли прибула машина швидкої допомоги, Царьов нібито був без свідомості з "великою втратою крові". Також цю інформацію підтверджує російське видання "Коммерсант" з посиланням на джерела в "поліції", і колаборант Володимир Рогов. За їхніми даними, після замаху Царьов перебуває в лікарні.

Тим часом ФСБ РФ відкрила кримінальну справу за фактом замаху на Царьова. Нині російські правоохоронці проводять "невідкладні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії".

Нагадаємо, Царьов з 2002 по 2014 рокибув депутатом Верховної ради від "Партії регіонів". У 2014 році втік на окуповані РФ території та оголосив себе там "спікером парламенту Новоросії". Пізніше український суд заочно засудив його до 12 років тюрми за державну зраду.