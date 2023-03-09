Найскладніше з електрикою - на Харківщині та Житомирщині

В Житомирській області ремонтні роботи можуть тривати до двох тижнів, а на Харківщині - кілька днів, повідомили в "Укренерго". Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 9 березня (оновлюється).

++22:55++

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща почала встановлювати оборонні споруди на кордоні з Білоруссю.

"У лютому почалося будівництво охоронних споруд на кордоні з Калінінградською областю. Сьогодні військові розпочали будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю", - написав він у Twitter. За його словами, це частина польської стратегії оборони і стримування, зазначив він.

++22:15++

Президент Фінляндії Саулі Нііністе та президент США Джо Байден у четвер обговорили підтримку України, повідомив фінський лідер.

"Хороша і важлива розмова з президентом Джо Байденом сьогодні в Білому домі. Я подякував йому за його лідерство та тверду підтримку Фінляндії в нашому процесі щодо НАТО. Ми також обговорили нашу підтримку України", - написав він у Twitter.

++21:06++

Найскладніша ситуація з електропостачанням - на Харківщині та Житомирщині, повідомили в НЕК "Укренерго". На Житомирщині вдень відновили живлення критичної інфраструктури, тривають ремонтні роботи в магістральній та в розподільчих мережах.

"Втім, ситуація з енергоживленням в області все ще хитка. Ворожі обстріли пошкодили обладнання, яке було відремонтовано після попередніх трьох терористичних атак на об’єкти "Укренерго" в Житомирській області. Всього за результатами чотирьох масованих атак на енергетичну інфраструктуру в регіоні було шість влучань ракет та три – БПЛА", - йдеться у повідомленні компанії в Telegram. З огляду на це, ремонтні роботи в регіоні можуть тривати до двох тижнів.

На Харківщині наразі заживлена критична інфраструктура та опрацьовуються резервні схеми заживлення споживачів. Очікується, що фахівці стабілізують ситуацію з електропостачанням у цьому регіоні впродовж декількох днів, повідомили в "Укренерго".

++20:30++

Вечірнє зведення генштабу ЗСУ

Війська РФ не полишають спроб оточити Бахмут з подальшим виходом на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Основні зусилля вони зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, повідомляє генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"Російська Федерація зберігає військову присутність на території Республіки Білорусь, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Курської області (РФ – Ред.)", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за даними генштабу ЗСУ, у окремих населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області активізувалося мародерство російських сил. "Окупанти вивозять із Голої Пристані та Нової Збур’ївки награбоване майно, побутову техніку вантажними автомобілями, якими доставляли боєприпаси своїм підрозділам", - зазначають у генштабі ЗСУ.

++19:40++

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Вони обговорили чергову ракетну атаку РФ на Україну, засудивши її, повідомляється в Telegram Зеленського. Також політики "привітали новий пакет санкцій ЄС і домовилися про подальший тиск на агресора".

"Детально обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ України до ЄС уже цього року", - йдеться у повідомленні.

++19:25++

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що особу українського військовослужбовця, відеозапис розстрілу якого шокував громадськість і політиків, поки що не встановлено. "Особу його поки що не встановлено. Коли це буде зроблено, про це повідомить СБУ або Офіс генпрокурора", - запевнив Єрмак, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

6 березня в соцмережах з'явилося відео з вбивством військового. Бійця в українському однострої, судячи з 11-секундного відео, розстріляли з кількох автоматів після того, як він сказав своїм вбивцям "Слава Україні!".

++18:20++

Енергоживлення Запорізької АЕС, яку було повністю знеструмлено внаслідок останнього російського ракетного удару, вдалося відновити, повідомили в НЕК "Укренерго". "ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з об'єднаної енергосистеми України", - йдеться в повідомленні компанії в Telegram.

Тим часом генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі застеріг щодо небезпеки повторних відключень електроенергії на ЗАЕС після того, як черговий російський ракетний удар змусив її працювати на дизель-генераторах. Електроенергія необхідна для роботи насосів, які забезпечують циркуляцію води для охолодження реакторів і ємностей з ядерним паливом.

"Щоразу ми ніби граємо в кості - сказав очільник МАГАТЕ Гроссі на засіданні Ради керівників агентства, цитує AFP. - І якщо ми дозволимо цьому тривати знову і знову, то одного разу наша удача вичерпається".

++17:50++

У Києві в повному обсязі відновили електропостачання, повідомив мер міста Віталій Кличко. Водночас роботи з відновлення теплопостачання ще тривають. Наразі без опалення - 30 відсотків домівок киян. Відновити тепло в повному обсязі комунальники планують протягом доби, зазначив Кличко у Telegram.

++17:30++

Росія планує масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні, заявляють у Головному управлінні розвідки міноборони України. "Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення", - йдеться у повідомленні ГУР МО в Telegram.

За даними розвідки, для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути російський пропагандист Володимир Соловйов.

"Мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці РФ, - зазначають в ГУР МО. - Нагадуємо, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі".

++16:20++

Ранковий обстріл Корабельної площі в Херсоні, унаслідок якого загинули три особи, російські війська, ймовірно, здійснили з танка, який був на лівому березі Дніпра, повідомив керівник пресслужби Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". Він зазначив, що цей танк пізніше був знищений українськими військовими.

"Близько 10:00 були прильоти по Корабельній площі. Найімовірніше, стріляв танк, з якого вели вогонь із лівого берега. Наразі вже є інформація від ОК "Південь", що цей танк пішов слідом за російським кораблем і був ліквідований. Однак він забрав життя трьох людей: це були чоловік і жінка, які перебували на зупинці, й жінка, яка, на жаль, згоріла в торговельному приміщенні, яке було поруч із зупинкою", - повідомив Толоконніков.

Він уточнив, що пізніше, коли на місці обстрілу перебували представники обласної влади, війська РФ знову обстріляли цей район, унаслідок чого ворожий снаряд влучив у житловий будинок.

"Там загинув один чоловік 35-ти років, поранено ще одного чоловіка 38-ми років. Він зараз перебуває в лікарні у важкому стані", - підсумував він.

++15:15++

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" поетапно відновлює теплопостачання споживачам у Києві після ракетних ударів по критичній інфраструктурі міста. Наразі вже відновили постачання тепла у 300 житлових будинків, в основному - у центрі та на лівому березі міста, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Через знеструмлення котелень КП "Київтеплоенeрго" застосувало екстрені алгоритми реагування. Більше половини котельних міста переключили на альтернативні джерела електропостачання - генератори", - зазначив Кличко у Telegram.

Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішнього ракетного удару військ РФ у Києві був пошкоджений об‘єкт енергетичної інфраструктури.

++14.51++

Єврокомісія збільшує річний бюджет освітньої програми обмінів Erasmus+, виділяючи, зокрема, 100 мільйонів євро для українців, повідомляє пресслужба ЄК. Загальний бюджет програми на 2023 рік збільшили до рекордних 4,43 мільярда євро. Із них сто мільйонів спрямують на підтримку біженців з України, а також організацій, учнів і персонал в Україні. "Фінансовані заходи можуть варіюватися від курсів мовної та культурної інтеграції, інструментів вивчення мови, адресованих викладачам або учням, до стипендій або загальної фінансової підтримки в усіх секторах Erasmus+ для учнів і викладачів", - пояснили в ЄК. У ЄК поінформували, що на підставі відкритих конкурсів будь-яка організація, що працює у сфері освіти, навчання, молоді та спорту, може подати заявку на фінансування за програмою Erasmus+. У створеній понад 35 років тому програмі взяли участь понад 13 мільйонів осіб.

++14.43++

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), станом на 8 березня російські війська контролюють щонайменше 50 відсотків території Бахмута, йдеться в останньому звіті ISW щодо війни в Україні. "Російські війська, ймовірно, посилять атаки на північному заході та південному заході Бахмута, щоб обійти річку Бахмутку", - припускають аналітики. Водночас російські війська навряд чи зможуть швидко використати можливість прорватися за межі Бахмута, якщо і захоплять повністю місто, вказують експерти.

"ISW не виявила жодних ознак того, що російські військові мають добре оснащені та підготовлені резервні сили для наступу за межі Бахмута. Більшість російських підрозділів на Донбасі вже беруть участь у наступальних операціях, включно з російськими повітряно-десантними військами, які приєдналися до російського наступу в Бахмуті в січні 2023 року", - повідомили в ISW у відповідь на заяву глави російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що російське міноборони може відкликати "вагнерівців", аби дозволити регулярним підрозділам продовжити наступ. В ISW продовжують вважати, що російський наступ на сході України скоро досягне кульмінації, якщо російські війська захоплять Бахмут, "оскільки військові РФ не мають бойової потужності або підкріплень, необхідних для використання прориву під Бахмутом".

++14.29++

Національна рада Швейцарії переважною більшістю проголосувала за дозвіл на постачання Україні зброї зі Швейцарії. Велика палата парламенту країни проголосувала 98 голосами "за" те, щоб дозволити уряду у виняткових випадках дозволити реекспорт зброї швейцарського виробництва, який наразі заборонений відповідно до закону про нейтралітет Швейцарії. "Проти" цієї пропозиції проголосувало 96 депутатів, ще двоє утрималися. Однак такий дозвіл передбачає засудження російської агресії проти України Радою Безпеки ООН, у якій РФ має право вето. Ця умова робить ймовірність надання Україні зброї вкрай нереалістичним, зауважує агенція AFP.

++14.13++

У Службі безпеки України називають зрежисованою в РФ провокацією інформацію про нібито участь СБУ в підготовці теракту в Придністров'ї. "Будь-які заяви представників "міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ в підготовці теракту варто розглядати винятково як провокацію, зрежисовану в Кремлі", - йдеться в повідомленні пресслужби української спецслужбі. У СБУ закликають "не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета Росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу". "Брехня та провокації - один із видів зброї, яким активно користується РФ. Але сьогодні весь світ бачить справжнє обличчя країни-агресора та не вірить заявам ні Росії, ні її сателітів", - наголошується в повідомленні СБУ.

++13.59++

Космічний апарат ICEYE, придбаний за пожертви українців благодійним фондом Сергія Притули, допоміг виявити і знищити тисячі одиниць ворожої техніки, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України. "Воєнна розвідка України почала використовувати "народний супутник" з 24 вересня 2022 року. Відтоді Сили безпеки і оборони держави щодоби отримують необхідні розвіддані з космосу", - йдеться в повідомленні на сайті ГУР, розміщеному в четвер. За даними ГУР, за п'ять місяців використання ICEYE співробітники розвідувального відомства "провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів держави-агресора на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних сил України". Як повідомляє ГУР, упродовж цього часу ресурс космічного апарату дав змогу виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7321 об'єкт ворожої військової та спеціальної техніки.

Шмигаль: Ядерний тероризм і шантаж Росії повинні бути припинені

++13.45++

49 держав звернулися до Ради керівників МАГАТЕ із заявою про те, що Росія має залишити Запорізьку АЕС, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Ризики на Запорізькій АЕС залишатимуться високими, поки на стації перебуватимуть російські військові та персонал "Росатому". Росія повинна залишити ЗАЕС. Із такою заявою до Ради керівників МАГАТЕ сьогодні вийшли 49 держав та Євроатом. Нічні обстріли Росією енергетичної інфраструктури України, внаслідок чого вже вшосте за час повномасштабної війни була знеструмлена ЗАЕС, є черговим цьому підтвердженням", - написав Шмигаль у Telegram. За його словами, у своїй заяві країни також закликають припинити обстріл українських енергетичних об'єктів і наголошують на важливості відновлення контролю над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів. "Крім того, міжнародні делегації наполягають на притягненні Росії до відповідальності за неодноразове нехтування принципами ядерної безпеки. Вдячні нашим партнерам за практичні кроки та закликаємо до подальших санкцій. Ядерний тероризм і шантаж Росії повинні бути припинені", - підсумував він.

++13.30++

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер нараду з представниками ключових державних відомств щодо наслідків чергової масованої ракетної атаки РФ по території України. "Провів нараду щодо обстрілу нашої інфраструктури ворогом. Були присутні РНБО, МВС, СБУ, "Укроборонпром", Генштаб, ГУР, СЗРУ та відповідні представники уряду", - повідомив Зеленський у Telegram. Глава держави подякував силам ППО за роботу і захист людей, а також наголосив на необхідності швидкого відновлення електропостачання в постраждалих областях. "Сьогоднішнім обстрілом атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та місто Київ. Ми повинні забезпечити захист енергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів та забезпечити швидке відновлення електропостачання в областях, що постраждали", - сказав він.

++13.03++

По всій Україні станом на 13 годину оголошено повітряну тривогу.

++12.55++

Польща передала Україні ще десять із 14 обіцяних танків Leopard 2, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Він також пообіцяв, що інші партнери невдовзі надішлють Києву свої танки. "Йдеться про батальйон важких танків, польську частку яких вже доставлено, а у випадку з нашими союзниками - буде доставлено в Україну найближчим часом", - цитує Блащака агенція AFP.

++12.20++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав масовану атаку по Україні "російським варварством" і висловив сподівання, що президента РФ Володимира Путіна і його соратників одного дня притягнуть до відповідальності. "Уночі Росія завдала масованого ракетного і безпілотного удару по Україні, що призвело до загибелі людей і пошкодження цивільної інфраструктури. Жодної військової цілі, тільки російське варварство. Настане день, коли Путін і його соратники будуть притягнуті до відповідальності на Спеціальному трибуналі", - написав Кулеба у Twitter 9 березня.

++12.14++

Так зване міністерство державної безпеки невизнаної "Придністровської молдовської республіки" ("ПМР") у четвер заявило про запобігання теракту, який нібито готували "за вказівкою Служби безпеки України" проти низки посадових осіб "ПМР". "Підозрюваних затримано. Вони дають свідчення", - ідеться в повідомленні.

++12.05++

Школи Київської області у четвер працюватимуть у дистанційному форматі, повідомляє пресслужба Київської ОДА. "9 березня школи Київщини працюють дистанційно. Такі рекомендації ухвалено департаментом освіти і науки Київської обласної військової адміністрації", - йдеться в повідомленні. У ньому уточнюється, що зазначене рішення зумовлене ситуацією з безпекою та масованим ракетним ударом російських окупантів, що відбувся в ніч із 8 на 9 березня. Воно стосується всіх освітніх закладів будь-яких форм власності.

++11.53++

Надавши допомогу Україні взимку 2022-23 років, Євросоюз запобіг новій хвилі біженців, вважає міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser). "Я рада, що разом ми змогли допомогти Україні в самій Україні, особливо взимку, зробити країну зимостійкою та зберегти стабільне енергопостачання, незважаючи на масовані атаки Путіна на енергетичну інфраструктуру. Це також допомогло запобігти другій хвилі біженців, і я думаю, що ми повинні продовжувати у тому ж дусі: допомагати в Україні, допомагати з інфраструктурою та цілеспрямовано на місцях", - сказала вона перед засіданням міністрів юстиції та внутрішніх справ країн ЄС у Брюсселі.

++11.48++

П'ять будівель, одна з яких житлова, пошкоджені внаслідок падіння уламків російської ракети в Тернопільській області у ніч на четвер, повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш. "На території Підгаєцької громади Тернопільського району зафіксовано падіння уламків ракети. Вибухом пошкоджено п'ять будівель, одна з яких житлова. Жертв і постраждалих немає", - написав Труш у Telegram у четвер.

++11.37++

Словаччина повинна ухвалити рішення про відправку своїх винищувачів МіГ-29 в Україну, заявив у четвер міністр оборони Ярослав Надь. "Я думаю, що настав час ухвалити рішення, - написав Надь у Facebook. - В Україні гинуть люди, ми можемо їм реально допомогти, тут немає місця для словацького політиканства". Надь повідомив, що він розмовляв з міністром оборони Польщі на засіданні міністрів оборони країн Європейського Союзу в середу, і той повідомив йому, що Варшава погодиться на спільний процес передачі Україні винищувачів МіГ-29.

Троє загиблих цивільних у Херсоні

++11.11++

Унаслідок обстрілу в четвер уранці в Херсоні загинули троє людей, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. "Російські терористи вранці обстріляли Херсон. Влучили, зокрема, у зупинку громадського транспорту. Унаслідок обстрілу загинули троє людей", - написав він у Telegram.

++11.00++

Після масованої атаки у кількох областях діють графіки стабілізаційних відключень електроенергії, зокрема, у Києві світло вимушено вимикають у трьох районах. Як інформує пресслужба "ДТЕК", на Одещині під час ракетного обстрілу було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, ремонтні бригади ліквідовують наслідки і тому в області обмеження із подачею електроенергії. Через перевантаження однієї з ліній екстрені відключення діють наразі у частині Голосіївського, Солом'янського та Святошинського районів столиці.Обмеження будуть застосовані також у Житомирській і Харківській, уточнюють в "Укренерго".

++10.40++

Російські війська за минулу добу 86 разів обстріляли територію Херсонської області, сім разів - Херсон, унаслідок обстрілу одна людина загинула, троє дістали поранень, повідомляє Херсонська ОВА. ""Російські загарбники 86 разів обстріляли територію Херсонщини, випустивши по області понад 430 снарядів. Мирні населені пункти потерпали від атак із мінометів, РСЗВ, артилерії, танків і БПЛА. Армія РФ сім разів била по житлових кварталах Херсона. У місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки", - повідомили у Херсонській ОВА.

++10.22++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масований ракетний обстріл у ніч на 9 березня є спробою терору мирного населення. "Ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики. Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе", - написав він у четвер уранці в Telegram. Зеленський також висловив упевненість, що для окупанти понесуть відповідальність за все скоєне.

++10.13++

Внаслідок нічого ракетного удару по Києву постраждало троє осіб, пошкоджено автомобілі та будівлі, повідомили зранку у четвер у столичній поліції. На місці працюють усі профільні служби.

++09.53++

Під час масованого ракетного обстрілу одна з ракет влучила у двір приватного будинку в смт Пісочин на Харківщині, внаслідок чого пошкоджено декілька житлових будинків, а дві літні жінки отримали поранення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

++09.36++

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару у Золочівському районі зросла до п'яти. Під завалами виявили тіло ще одного чоловіка, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він також опублікував відео з наслідками падіння ракети у Золочівському районі.

++09.17++

У ніч на четвер під час масованої ракетної атаки російські окупанти здійснили 81 пуск ракет різного базування. За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, було запущено 28 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, 20 крилатих ракет морського базування "Калібр", 8 керованих авіаційних ракет (2 - Х-31П; 6 - X-59), по 6 крилатих ракет повітряного базування X-22 та крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал", а також 13 зенітних керованих ракет С-300. Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА "Shahed-136/131". "Силами та засобами Повітряних сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА "Shahed-136/131", - повідомив Залужний. Окрім того, внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

++08.59++

Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті заявив, що у нього немає планів відвідувати Україну. Таким чином він відреагував на запрошення від українського президента Володимира Зеленського приїхати в Україну, щоб особисто ознайомитися з обстановкою в цій країні. В ефірі американського телеканалу CNN Маккарті, відповідаючи на запитання про запрошення від Зеленського, сказав, що йому не потрібно їхати до Києва і що він отримає інформацію іншими способами.

Запрошення Кевіну Маккарті відвідати Україну Володимир Зеленський висловив в інтерв'ю, що вийшло на цьому ж каналі, коментуючи слова спікера Палати представників про "безлімітний чек" допомоги Києву. "Пан Маккарті має приїхати сюди, щоб побачити, як ми працюємо, що тут відбувається, що для нас спричинила війна, які люди зараз воюють, хто воює зараз. А потім після цього робити свої припущення", - сказав глава української держави.

++08.50++

Унаслідок масованої атаки російських окупантів 9 березня постраждали три теплоелектростанції ДТЕК "Енерго", повідомив енергохолдинг ДТЕК. "Унаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно приступили до ліквідації наслідків", - ідеться в його повідомленні компанії. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Серйозні руйнування і жертви на Дніпропетровщині

++08.42++

Унаслідок ударів, завданих російськими окупантами в ніч на четвер, у Дніпропетровській області загинула одна людина, ще двоє осіб отримали поранення, було пошкоджено енергетичну інфраструктуру та промислові підприємства, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак. "Прильоти - у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві - постраждали. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідовують наслідки атак", - написав очільник ОВА в Telegram.

++08.25++

У Золочівському районі Львівщині внаслідок влучання російської ракети у житлову зону загинуло щонайменше чотири особи, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. "У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її уже загасили. На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди", - написав він у Telegram. Він додав, що пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

++08.19++

У Києві після ракетної атаки у зв'язку з екстреними відключеннями електроенергії 40 відсотків споживачів столиці наразі без опалення, повідомив мер міста Віталій Кличко. Натомість водопостачання у Києві працює в штатному режимі.

++08.03++

В Одесі російські ракети влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури області, крім того, пошкоджено житлові будинки, але люди не постраждали, повідомив у ніч на четвер голова обласної військової адміністрації Максим Марченко. Водночас він попередив городян про те, що очікуються нові ракетні удари, і попросив їх залишатися в укриттях.

++07.53++

Внаслідок нічної атаки по Житомиру ударними дронами у більшій частині міста відсутня електроенергія, також у місті відсутнє водопостачання, повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин. За його попередньої інформацією, постраждалих внаслідок ударів немає.

Близько 15 ударів по Харківщині

++07.49++

Російські окупанти завдали близько 15 ударів по Харкову та Харківській області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Під прицілом окупантів знову об'єкти критичної інфраструктури. Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється", - написав він у Telegram у ніч на четвер.

++07.38++

Унаслідок ракетного удару росіян у Святошинському районі Києва двоє людей отримали поранення, повідомляє мер Києва Віталій Кличко. "Двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу на місці", - написав Кличко в Telegram.

++07.36++

Під час нічного масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, станом на 6:30 зафіксовано обстріли енергетичних об'єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Крім того, як він зазначив у повідомленні в телеграм-каналі міністерства, росіяни ставлять світ на межу ядерної катастрофи з огляду на те, що внаслідок обстрілу пошкоджено останню лінію, яка постачає електроенергією ЗАЕС, а станція наразі працює на дизельних генераторах. "І це наступного дня після переговорів з ООН про демілітаризацію ЗАЕС", - прокоментував міністр.

++07.27++

Низка операторів електромережі на ранок четверга повідомляють про застосування аварійних і погодинних графіків відключення електрики через повітряну атаку росіян у ніч на четвер. Так, про екстрені відключення світла повідомили "ДТЕК Одеські електромережі", "ДТЕК Київські регіональні електромережі", "ДТЕК Київські електромережі", а також "ДТЕК Дніпровські електромережі". Там пояснили, що це вимушений превентивний крок, який дає змогу уникнути істотних пошкоджень енергоінфраструктури в разі влучення в її об'єкти.

++07.23++

Російські війська в ніч на четвер завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Згідно з повідомленнями низки Telegram-каналів, атаку із застосуванням ракет "Іскандер", С-300, "Калібр", X59, X22 і безпілотників здійснювали з акваторій Чорного та Азовського морів, а також із Бєлгородської області РФ. Повітряну тривогу було оголошено по всій Україні.

++07.20++

Минулої доби підрозділи Збройних сил України відбили понад 110 атак російських окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ у четвер.

Протягом попередньої доби окупанти завдали 25 авіаційних, 2 ракетних удари, а також здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

"За попередньою інформацією, збройні сили РФ вже майже використали весь запас артилерійських боєприпасів, розміщених на складах центральної частини Росії. Наразі спостерігається переміщення на територію тимчасово окупованої частини України боєприпасів вже зі складів розміщених в інших регіонах Росії. Це суттєво збільшує терміни доставки", - йдеться, зокрема, у повідомленні. Окрім того, за інформацією генштабу, спостерігається незадовільний стан і якість нових партій боєприпасів у зв'язку з неналежним зберіганням та порушенням правил та норм обслуговування, майже 50 відсотків з них мають видимі ознаки пошкодження іржею.

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