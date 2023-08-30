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Найпотужніша атака РФ на Київ з весни: є загиблі та поранені

Анастасія Шепелева
30 серпня 2023 р.

Росія вночі атакувала столицю України дронами та ракетами. Внаслідок падіння уламків загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень.

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Падіння збитого дрона, Київ.
Падіння збитого в червні у Києві дронаФото: GLEB GARANICH/REUTERS

Російські війська в ніч на середу, 30 серпня, здійснили масовану комбіновану атаку з безпілотників і ракет на Київ. Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, напад став найпотужнішим з весни.

За його словами, спершу росіяни застосували ударні дрони, які прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені з бортів стратегічної авіації Ту-95мс. Загалом сили і засоби протиповітряної оборони (ППО) знищили понад 20 цілей.

Внаслідок падіння уламків у Шевченківському районі загинули двоє людей - охоронці підприємства віком 26 і 36 років. Ще троє зазнали поранень різного ступеня важкості. Потерпілим надана медична допомога, двох поранених госпіталізували.

Внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування та пожежі в Шевченківському і Дарницькому районах. В обох районах уламки впали території нежитлової забудови. За словами мера Києва Віталія Кличка, в Дарницькому районі уламки впали на дах торгового приміщення, а в Шевченківському влучили в адміністративну будівлю. "Також виявлено ще одне місце падіння уламків у Шевченківському районі. Там є загоряння на відкритій місцевості", - написав Кличко у Telegram.

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