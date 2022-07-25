Найпопулярніші сьогодні

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156-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 29 липня.
У США нагородять 10 мільйонами доларів того, хто надасть інформацію, що дозволить виявити іноземне втручання в американські вибори. Насамперед ідеться про росіянина Євгена Пригожина та пов'язані з ним компанії.