 Найпопулярніші сьогодні | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.06.2022

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Економіка

Найпопулярніші сьогодні

Найпопулярніші сьогодні

 

 

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Росія обстріляла університет у центрі Харкова

156-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 29 липня.  

США оголосили нагороду за інформацію про "кухаря Путіна" та фабрики тролів

У США нагородять 10 мільйонами доларів того, хто надасть інформацію, що дозволить виявити іноземне втручання в американські вибори. Насамперед ідеться про росіянина Євгена Пригожина та пов'язані з ним компанії.  

УЄФА розслідує скандал із скандуванням "Путін" турецькими фанатами

Інспектор з етики Спілки європейських футбольних асоціацій перевірить поведінку турецьких уболівальників, які вигукували ім'я російського президента під час гри "Фенербахче" проти київського "Динамо".  

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Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy attend a news conference with Guatemalan President Alejandro Giammattei after their meeting in Kyiv, Ukraine, Monday, July 25, 2022. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Зеленський: Росія веде газову війну проти об'єднаної Європи 25.07.2022

152-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події понеділка, 25 липня.

Titel: Annalena Baerbock im DW-Interview Schlagworte: Annalena Baerbock Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: DW Wann wurde das Bild gemacht?: 20.07.2022 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Hannover Bildbeschreibung: Bei welcher Gelegenheit / in welcher Situation wurde das Bild aufgenommen? Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen? Bundesaußenministerin Annalena Baerbock im DW-Interview in Hannover während ihrer Sommerreise #SicherLeben. Copyright: DW

Глава МЗС Німеччини розкритикувала Лаврова за озвучені ним цілі РФ у війні 26.07.2022

За словами Бербок, висловлювання російського міністра "вкотре показали глибоку зневагу російського керівництва до демократичного самовизначення України".

In this image provided by the Ukrainian Presidential Press Office, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, and Britain's Prime Minister Boris Johnson, pose for photo during their meeting in downtown Kyiv, Ukraine, Friday, June 17, 2022. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Джонсон нагородив Зеленського премією імені Черчилля 26.07.2022

153-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події вівторка, 26 липня.

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Докладно

У липні в Берліні відбувся ярмарок вакансій спеціально для українських біженців

Українцям важко знайти хорошу роботу у Німеччині

Українцям дають дозвіл на працю в Німеччині. Однак знайти пристойну роботу досить складно.  

Контрактники масово звільняються з армії РФ?

Російські контрактники відмовляються брати участь у війні в Україні і пишуть рапорти на звільнення, зокрема буряти.  