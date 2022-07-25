Найпопулярніші сьогодні

США оголосили нагороду за інформацію про "кухаря Путіна" та фабрики тролів

У США нагородять 10 мільйонами доларів того, хто надасть інформацію, що дозволить виявити іноземне втручання в американські вибори. Насамперед ідеться про росіянина Євгена Пригожина та пов'язані з ним компанії.