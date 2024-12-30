Найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині
Як зустрічають Новий рік німці? Про традиції та звичаї - у фотогалереї DW.
Guten Rutsch!
Перед Новим роком німці бажають "guten Rutsch", що означає буквально "гарного в'їзду в Новий рік". Слово Rutsch однак не походить від дієслова rutschen ("ковзати"), як може здатися. Деякі лінгвісти пов'язують його зі словом "Rosch" на ідиш, що походить від єврейського Нового року Рош ха-Шана. Інші стверджують, що слово таки походить від давньонімецького "ковзання", яке тоді означало "подорож".
Щоб щастило у Новому році
Дехто вважає їх безглуздими, але маленькі талісмани - теж частина Нового року. Свині та поросята, що приносять щастя, божі корівки або трилисники, і навіть мухомори - усі вони уособлюють Новий рік, сповнений радості та щастя. Крім того, багато хто з німців носить в своєму гаманці справжню "щасливу копійку", тобто "щасливий цент".
Фруктовий хіт вечірок
Без нього не обходиться жодна новорічна вечірка. Пунш німецькою називається Bowle, і незвичне написання цього слова пояснюється його походженням. Пунш, який, зазвичай, подають у великій мисці, походить від англійського слова "bowl", тобто "чаша". Серед безлічі рецептів цього фруктового напою, звичайно ж, є і смачні безалкогольні варіанти.
Остання трапеза у старому році
Новорічні вечірки - це не тільки напої, але й буфет чи просто закуски. Німці ж протягом кількох годин до свята люблять посидіти у невимушеній атмосфері та насолодитися типовими новорічними стравами - раклетом або фондю, які вони перейняли у сусідів-швейцарців. Вони чудово смакують і скорочують час до опівночі.
Зазирнути в майбутнє
Ще стародавні римляни розважалися, виливаючи зі свинцю загадкові фігурки і трактуючи по них майбутнє. У Німеччині це теж було давньою новорічною традицією. Втім свинець - доволі токсичний метал, тож варто скористатися менш шкідливими альтернативами - оловом або воском.
Ваше здоров'я, міс Софі!
У 1963 році вперше на німецькому телебаченні показали британську комедію "Вечеря на одного". З того часу щоразу напередодні Нового року мільйони німців залюбки дивляться цей фільм з телеекранів. Хоча цей культовий скетч став найбільш повторюваною у Німеччині трансляцією в історії телебачення, у Великобританії міс Софі та її дворецького Джеймса вперше показали по телебаченню лише 2018 року.
Про ситуацію в країні
Увечері 31 грудня 2024 року канцлер Олаф Шольц традиційно звернеться до німців з телеекранів. Новорічну промову глави уряду ФРН уперше можна було побачити по телебаченню у 1952 році. Ставались і курйози: у 1986 році випадково транслювали новорічну промову канцлера Гельмута Коля з попереднього року. Нову ж промову показали вже наступного дня.
З Новим роком!
Це саме той момент, на який усі чекають. В Німеччині, як і в багатьох інших країнах, останні десять секунд року відраховують вголос. Потім обіймаються і бажають один одному "Щасливого Нового року!" Після цього запалюють бенгальські вогні або запускають феєрверки у нічне небо.
З феєрверком у Новий рік
Після опівночі на вулицях стоїть такий гуркіт, що навряд чи можна розібрати новорічні привітання. Феєрверки в Німеччині мають довгу традицію - ще давні германці намагалися за допомогою вогню й гомону вигнати злих духів. Торік, за даними Statista, оборот продажу новорічних феєрверків сягнув у Німеччині рекордних 180 мільйонів євро - хоча придбати феєрверки можна лише за три дні до Нового року.
Особливий тост
Дзвін келихів шампанського опівночі, звичайно, не такий гучний, як феєрверки, але теж сприяє святковому настрою. І хоча у новорічну ніч шампанське п'ють скрізь у світі, лише німці мають для Нового року свій особливий тост: "Prosit Neujahr!" Слово "Prosit" походить з латинської й означає "хай буде корисним".