У 1963 році вперше на німецькому телебаченні показали британську комедію "Вечеря на одного". З того часу щоразу напередодні Нового року мільйони німців залюбки дивляться цей фільм з телеекранів. Хоча цей культовий скетч став найбільш повторюваною у Німеччині трансляцією в історії телебачення, у Великобританії міс Софі та її дворецького Джеймса вперше показали по телебаченню лише 2018 року.