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Війна Росії проти України
Щоденник війни
13 фото
КонфліктиУкраїна
Віталій Кропман
26 серпня 2022 р.
https://www.dw.com/uk/najmasstabnisi-udari-rosii-po-civilnih-cilah-v-ukraini/g-62937474
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Топтема

Поховання загиблих військових у Дніпрі (архівне фото)

Україна повернула з Маріуполя 428 тіл загиблих військових

Конфлікти
4 год. тому
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Франкфурт-на-Майні

Що чекає на економіку ФРН: ріст, спад, технічна рецесія?

Що чекає на економіку ФРН: ріст, спад, технічна рецесія?

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6 год. тому
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Наймасштабніші удари Росії по цивільних цілях в Україні

Наймасштабніші удари Росії по цивільних цілях в Україні

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Волонтерки "Кухарської сотні Приірпіння" готують їжу для військових

Їжа на фронт: як українських воїнів годують волонтери

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Армія РФ "у шоці", а Україні потрібна зброя - експерти

Армія РФ "у шоці", а Україні потрібна зброя - експерти

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Укриття: чи можна покращити ситуацію ще під час війни?

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