Наймасштабніші удари Росії по цивільних цілях в Україні

8 квітня в момент ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську на його території перебували сотні людей, які чекали евакуації. Загинула 61 людина, зокрема семеро дітей, десятки отримали поранення. Ракету "Точка-У" було випущено з території так званої "ДНР". Міноборони РФ заявило, що ракет цього зразка на озброєнні Росії немає, що було спростовано міжнародними розслідувачами.