Наймасштабніші удари Росії по цивільних цілях в Україні
З початку воєнного вторгнення в Україну Росія знищує об'єкти цивільної інфраструктури країни. Далеко не повний перелік ударів по мирному населенню України - у фотогалереї DW.
Цивільні цілі у прицілі
За шість місяців повномасштабної війни Росія завдала чимало ударів по цивільних об'єктах України. Школи, лікарні, торговельні центри, вулиці та площі, житлові квартали стали цілями ракет, авіаційних бомб, артилерійських снарядів. Кількість убитих та поранених у цих атаках сягає багатьох тисяч.
Залізнична станція Чаплине
У День незалежності України, 24 серпня, було завдано ракетного удару по залізничній станції Чаплине у Дніпропетровській області. Кількість жертв обстрілу сягнула 25 людей, двоє загиблих - діти, повідомили в Офісі президента України. Міноборони РФ визнало завдання удару ракетою "Іскандер" по станції Чаплине і стверджує, що було вбито "200 військовослужбовців резерву ЗСУ".
Ракетний удар по центру Вінниці
14 липня ракетного удару було завдано по одній із центральних площ Вінниці. Було пошкоджено житлові будинки, Будинок офіцерів, офісну будівлю. Загинули 24 особи, включаючи трьох дітей: 4-річна дівчинка і хлопчики 7 і 8 років. За допомогою звернулися 182 потерпілих. У РФ заявили, що ціллю був Будинок офіцерів, де нібито "проходила нарада командування ВПС України з іноземними постачальниками зброї".
П'ятиповерхівка у Часовому Яру
Місто Часів Яр Донецької області обстріляли увечері 9 липня. Ракета комплексу "Іскандер", розрахована на знищення добре захищених стратегічних об'єктів, влучила у житлові будинки. Під'їзд однієї багатоповерхівки - гуртожитку - повністю обвалився, ще один будинок було сильно пошкоджено. З-під завалів витягли тіла 48 жертв, зокрема хлопчика 9 років.
Бази відпочинку в Одеській області
Вночі 1 липня російська армія випустила три крилаті ракети Х-22 по Білгород-Дністровському району Одеської області. Дві ракети влучили у популярне курортне селище Сергіївка, зруйнувавши дві бази відпочинку. Ще одна ракета практично повністю знищила одну із секцій п'ятиповерхового житлового будинку. Загинуло 22 особи, поранено - 30, зокрема троє дітей.
Торговельний центр у Кременчуці
27 червня бомбардувальники Ту-22М3 ВПС РФ запустили крилаті ракети Х-22 по Кременчуку. Згідно з версією МО РФ, удару завдано "по ангарах з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і країн Європи", в районі заводу "Кредмаш". Одна з ракет зруйнувала заводські теплиці та один із цехів, а друга – поцілила у ТРЦ "Амстор", у якому перебували сотні людей. Загинула 21 людина.
Обстріл вокзалу в Краматорську
8 квітня в момент ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську на його території перебували сотні людей, які чекали евакуації. Загинула 61 людина, зокрема семеро дітей, десятки отримали поранення. Ракету "Точка-У" було випущено з території так званої "ДНР". Міноборони РФ заявило, що ракет цього зразка на озброєнні Росії немає, що було спростовано міжнародними розслідувачами.
Драмтеатр у Маріуполі
16 березня авіація РФ знищила драмтеатр у центрі Маріуполя, скинувши на будівлю важкі авіаційні бомби. Людей, які перебували там, не врятувало слово "Діти", написане величезними білими літерами перед будівлею і позаду неї. За різними даними, загинули від 300 до 600 людей. МО РФ заявило, що театр не бомбили, а вибух - результат провокації бійців "Азову", які начебто зруйнували будівлю зсередини.
Дитяча лікарня та пологовий будинок у Маріуполі
9 березня військами РФ було завдано авіаудару по пологовому будинку та дитячій лікарні в центрі Маріуполя. В результаті загинуло 5 осіб, включаючи вагітну жінку з дитиною. Щонайменше 17 людей отримали поранення. У міноборони РФ заявили про повністю "зрежисовану провокацію". У МЗС РФ стверджували, що лікарня слугувала опорним пунктом для "бойовиків", які вигнали з будівлі медперсонал та породіль.
Обласна адміністрація Миколаєва
29 березня ударом з повітря військами РФ було уражено будівлю обласної адміністрації Миколаєва. Внаслідок влучення ракети зруйновано повністю центральну секцію будівлі з 1-го по 9-й поверх. Вибуховою хвилею пошкоджено ще кілька розташованих поблизу житлових та адміністративних будівель. Загинуло 36 людей. 34 тіла дістали з-під завалів, ще двоє поранених пізніше померли у лікарні.
Обласна адміністрація Харкова
1 березня російські ракети було випущено до будівлі Харківської облдержадміністрації. В результаті було зруйновано перекриття, вибито вікна, пошкоджено дах. Загалом внаслідок удару загинули 24 особи, ще близько десяти отримали поранення. Жертвами стали не тільки люди, що перебували всередині будівлі, більшу частину якої було зруйновано, а й ті, хто в момент удару проїжджав повз.
Кількість жертв серед мирного населення
За даними ООН, за період з початку бойових дій і до 22 серпня підтверджено загибель 5587 мирних жителів України, 362 з яких - діти. Кількість поранених цивільних осіб наближається до 8 тисяч осіб. Реальна кількість жертв серед цивільного населення, ймовірно, є набагато вищою, зазначив офіційний представник ООН, адже йдеться лише про повністю підтверджені та ідентифіковані випадки.
Воєнні злочини Росії
Згідно з Женевськими конвенціями, до воєнних злочинів, що не мають терміну давності, належать, зокрема, "навмисні напади на цивільне населення", "напад на незахищені міста, села, житла або будівлі, які не є військовими цілями, або їх обстріл із застосуванням будь-яких засобів". Покарання винних у воєнних злочинах перебуває у компетенції Міжнародного кримінального суду.