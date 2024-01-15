З України до ЄС доставили три тисячі пацієнтів - Брюссель

З березня 2022 року в лікарні ЄС та Норвегії доставили три тисячі пацієнтів з України, що стало наймасштабнішою операцією з медевакуації за всю історію ЄС, кажуть у Брюсселі.

Країни-члени Європейського Союзу та Норвегія прийняли понад три тисячі пацієнтів з України, щоб зменшити навантаження на систему охорони здоров'я країни, повідомила Європейська Комісія у понеділок, 15 січня.

Програма медичної евакуації, розпочата в березні 2022 року через повномасштабну війну Росії проти України, була найбільшою операцією з медевакуації, яку забезпечував Координаційний центр з реагування на надзвичайні ситуації ЄК, зазначається у повідомленні.

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"Як ми завжди наголошували, Україна та її народ можуть розраховувати на підтримку ЄС стільки, скільки буде потрібно", - заявила єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес. Тим часом комісар ЄС з питань управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич наголосив, що "ми не можемо відвертати очі від жахів, з якими український народ змушений стикатися щодня".

"Оскільки Росія не припиняє свої безжальні атаки на українську цивільну інфраструктуру, включно з лікарнями, надання екстреної допомоги Україні є як ніколи важливим", - додав єврофункціонер. Він також висловив подяку усім 22 країнам, які відкрили свої лікарні для пацієнтів з України. До цього списку входить більшість країн-членів ЄС, а також Норвегія, яка не є членом ЄС.

РФ зруйнувала в Україні сотні медзакладів - МОЗ

Нагадаємо, минулого тижня міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України повідомило, що з початку повномасштабної війни РФ пошкодила 1 501 український медзаклад, іще 195 зруйнувала вщент. З пошкоджених та зруйнованих закладів наразі вже повністю відновлено 474 об'єкти, ще 383 відбудовані частково або перебувають у процесі відновлення, додали в МОЗ.

За інформацією міністерства, унаслідок обстрілів і бомбардувань найбільших втрат зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської, Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. Водночас у відомстві визнали, що не володіють інформацією про ситуацію в Луганській області в повному обсязі.

Крім того, з початку війни російська армія пошкодила 103, знищила 253 і захопила 125 автомобілів швидкої допомоги, вказували в МОЗ.

