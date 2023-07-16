Найманці у Білорусі не становлять загрози для України - ДПСУ

На територію Білорусі заведено окремі групи найманців, але їхня кількість не становить загрози для України, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Найманці, які прибули до Білорусі з Росії, наразі не становлять загрози для України, адже їхня кількість не дозволяє створити ударне угрупування. Про це у неділю, 16 липня, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"Та кількість (найманців. - Ред.) не становить якоїсь загрози для України, щоб створити якесь ударне угрупування. Проте, звісно, Білорусь може їх задіювати і для більш серйозних речей. До прикладу, для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або з іншими країнами, які межують з Білоруссю", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

За даними української розвідки, зазначив Демченко, на територію Білорусі заведено окремі групи найманців, але не йдеться про масове чи масштабне заведення представників приватних військових компаній (ПВК). За його словами, йдеться про кілька сотень, які в подальшому розміщуються в підготовлених для розташування місцях. Найманці ПВК перебувають за сотні кілометрів від України, додав Демченко.

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До Білорусі прибула колона "вагнерівців"

Як повідомляв білоруський моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", 15 липня до Білорусі з Росії прибула колона з 60 автомобілів приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Аналітики припустили, що колона рухалася до наметового табору в селі Цель.

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Раніше у міністерстві оборони Білорусі повідомляли, що найманці ПВК "Вагнер" стали інструкторами "з низки воєнних дисциплін" для білоруських підрозділів територіальної оборони.

Якщо ж "вагнерівці" здійснять спробу нападу з Білорусі на Україну, то це буде для них самогубством, заявляв раніше командувач Об'єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ) Сергій Наєв.