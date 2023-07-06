Найбільш видовищні парламентські будівлі Європи
Парламенти в країнах Європи розмістилися в стародавніх палацах, бундючних соціалістичних спорудах, сучасних енергоефективних будівлях. Деякі з найцікавіших прикладів - у фотогалереї DW.
Бухарест, Румунія
Колишній Будинок народу в Бухаресті, а нині Палац парламенту вважається найбільшою парламентською спорудою в світі. Для зведення парламентського комплексу, який включає понад 1000 приміщень, довелося свого часу знести цілий міський квартал. Для оздоблення будівлі використали в тому числі один мільйон кубометрів мармуру. Будівництво завершили 1989 року.
Варшава, Польща
Національні збори Польщі складаються з двох палат: верхньої палати - Cенату та нижньої - Cейму (на фото). 460 депутатів засідають у варшавському Cеймі. Їх обирають на чотири роки. В дні, коли нема пленарних засідань, в будівлі Cейму проводять туристичні екскурсії.
Вільнюс, Литва
Під час радянської окупації не могло бути й мови про вільне ухвалення рішень литовськими депутатами. Лише після відновлення незалежності Литви в 1990 році вони отримали повноцінну владу. Народні обранці засідають у будівлі, зведеній 1980 року в стилі бруталізму за планами братів-архітекторів Алгімантаса та Вітаутаса Насвітісів.
Таллінн, Естонія
Парламент Естонії - Рійгікогу - розташувався в споруді, що входить до архітектурного ансамблю старовинного замку Тоомпеа. Щоправда саму парламентську будівлю звели наприкінці 1920-х. Її архітектура представляє собою суміш модерну та експресіонізму. Свого часу ця будівля вважалась дуже сучасною і тому викликала не лише схвальні відгуки. У світі більше не знайти подібної парламентської будівлі.
Гельсінкі, Фінляндія
Будівля парламенту Фінляндії є дітищем фінського архітектора Йохана Зігфріда Сірена. Її було урочисто відкрито 1931 року. Імпозантна споруда в самому центрі Гельсінкі поєднала в собі неокласицизм та модернізм раннього 20-го століття. Будівлею можна прогулятись, взявши участь у безплатній екскурсії.
Берлін, Німеччина
Реконструкція будівлі Рейхстагу під потреби депутатів Бундестагу тривала чотири роки, перш ніж у квітні 1999 року тодішньому голові німецького парламенту Вольфґанґу Тірзе передали ключі, а народні обранці змогли переїхати з Бонна в Берлін. Серед особливостей парламентської будівлі - скляний купол, куди можуть піднятись відвідувачі, та ресторан на садовій терасі на даху.
Гаага, Нідерланди
Нідерландські депутати засідають у Бінненгофі - стародавньому архітектурному комплексі в центрі Гааги. Навколо цих будівель у 13 столітті власне й виросло місто Гаага. Нині у Бінненгофі триває масштабна реконструкція та ремонт. Трухле дерево, діряві дахи - вік все ж таки взяв своє.
Кардіфф, Уельс
Будівлю Сенедду - парламенту Уельсу - відкрили в Кардіффі у 2006 році. При її плануванні велике значення мала енергоефективність та екологічність. Під час будівництва використовували міцні місцеві будматеріали на кшталт шиферного сланцю й уельського дубу. Сучасна будівля оснащена енергоефективною системою опалення та системою для побутового використання дощової води.
Мадрид, Іспанія
Також Іспанії має двопалатний парламент. Генеральні кортеси, тобто Загальні збори, складаються з Конгресу депутатів та Сенату. З двох палат Конгрес є більш впливовим, адже саме він призначає уряд. Будівлю Конгресу в Мадриді можна відвідати в межах безплатної екскурсії.
Валлетта, Мальта
З 2015 року також Мальта має нову будівлю парламенту. Її споруджено у Валлетті за планами італійського архітектора Ренцо Піано. Метою ще під час проєктування було звести використання енергії до мінімуму. Стіни з вапняку зробили вагомий внесок у енергоефективність будівлі, на даху якої встановлені ще й сонячні батареї. А на першому поверсі для широкого загалу відкрита мистецька галерея.