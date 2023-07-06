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6 липня 2023 р.
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Топтема

Українські військові поблизу Бахмута, 9 червня 2023 року

Маляр розповіла про гарячі бої на сході та півдні України

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