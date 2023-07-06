Парламент Естонії - Рійгікогу - розташувався в споруді, що входить до архітектурного ансамблю старовинного замку Тоомпеа. Щоправда саму парламентську будівлю звели наприкінці 1920-х. Її архітектура представляє собою суміш модерну та експресіонізму. Свого часу ця будівля вважалась дуже сучасною і тому викликала не лише схвальні відгуки. У світі більше не знайти подібної парламентської будівлі.