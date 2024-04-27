ДТП нетверезого чиновника у Броварах: двоє в тяжкому стані

За даними Київської обладміністрації, після наїзду на людей нетверезого голови райадміністрації двоє чоловіків перебувають у тяжкому стані. Жінка з дитиною отримали травми середнього ступеню тяжкості.

Усі четверо постраждалих внаслідок наїзду у Броварах автомобіля голови районної державної адміністрації (РДА) Володимира Майбоженка перебувають на лікуванні в медзакладі, повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко у суботу, 27 квітня. За його даними, двоє чоловіків - у тяжкому стані. "У обох - множинні переломи і забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми", - зазначив Кравченко.

Натомість постраждалі дитина 2,5 року та її мама мають травми середнього ступеню тяжкості. За словами глави Київської ОДА, у дитини перелом плеча та рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, у мами - струс, переломи і травма грудної клітини.

ДТП за участі Майбоженка сталося 26 квітня у Броварах. За даними Національної поліції, голова РДА був за кермом напідпитку, не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів.

Чиновнику оголошена підозра

27 квітня слідчі оголосили про підозру винуватцю ДТП. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. "Чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, слідчими йому оголошена підозра у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до восьми років", - ідеться у повідомленні поліції Київської області у Facebook.

Під час затримання в його організмі виявили 2,31 проміле алкоголю. Тим часом Кравченко запевнив, що Майбоженка звільнять з посади.