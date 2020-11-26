 Наймолодший голова ОТГ України про дороги та інші проблеми (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.11.2020

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Політика й суспільство

Наймолодший голова ОТГ України про дороги та інші проблеми (відео)

25-річний Олег Вольський переміг на місцевих виборах 9 старших колег і став наймолодшим головою ОТГ в Україні. Чи має переваги молодість над досвідом? Та які виклики і можливості реформи децентралізації він бачить?

Ukraine Schowkwa Bürgermeister Oleg Wolskij

Наймолодший голова ОТГ в Україні Олег Вольський

У мерське крісло Олег потрапив мало не з університетської лави. Вже третій рік він навчається в аспірантурі одного зі львівських вишів, а ще встиг сім місяців попрацювати у столиці - у міністерстві фінансів. З Києва до Жовкви повернувся, не вагаючись. Браку досвіду для нової роботи Олег не відчуває. Дивіться репортаж DW про наймолодшого голову ОТГ в Україні:

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