Наймолодший голова ОТГ України про дороги та інші проблеми (відео)

У мерське крісло Олег потрапив мало не з університетської лави. Вже третій рік він навчається в аспірантурі одного зі львівських вишів, а ще встиг сім місяців попрацювати у столиці - у міністерстві фінансів. З Києва до Жовкви повернувся, не вагаючись. Браку досвіду для нової роботи Олег не відчуває. Дивіться репортаж DW про наймолодшого голову ОТГ в Україні: