Найкращі світлини відкритого конкурсу World Photography Awards (фотогалерея)

Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards

Звичайно, цього року жодним чином не обійтися без фотографій, котрі ілюструють пандемію коронавірусної хвороби. "Дезінфекція" фотографа Dilek Uyar (Туреччина): працівник відділу охорони здоров'я муніципалітету Анкари на пероні одного з міських вокзалів. Категорія "Вулиця".