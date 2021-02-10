Найкращі світлини відкритого конкурсу World Photography Awards (фотогалерея)
Організатори найбільших у світі фотоконкурсів Sony World Photography Awards назвали переможців одного з них - відкритого конкурсу - у різних категоріях. Дивіться фотодобірку DW.
Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards
Klaus Lenzen (Німеччина) зробив свій знімок в одному з дюссельдорфських готелів. "Блакитне вікно" - так називається ця світлина. Категорія "Архітектура".
Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards
"Поцілуночок" - так назвав цей знімок фотограф Cristo Pihlamäe (Естонія). Категорія "Природа й живий світ".
Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards
"Син". Людмила Сабаніна (Росія). Сімейна та дитяча фотографка з Москви перемогла в категорії "Портрет".
Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards
Звичайно, цього року жодним чином не обійтися без фотографій, котрі ілюструють пандемію коронавірусної хвороби. "Дезінфекція" фотографа Dilek Uyar (Туреччина): працівник відділу охорони здоров'я муніципалітету Анкари на пероні одного з міських вокзалів. Категорія "Вулиця".
Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards
І все ж таки життя триває! "На пляжі" - фотографія Mariano Belmar Torrecilla (Іспанія). Знімок зроблено в місті Аліканте. Категорія "Lifestyle".
Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards
Ця фотографія Juan López Ruiz (Іспанія) пояснень не потребує. Хіба що, як уточнює автор світлини, блискавки б'ють у поле лаванди. Категорія "Пейзаж".
Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards
На знімку Khanh Phan (В'єтнам) - риба на гуртовому рибному ринку в місті Лонг-Хай. Категорія "Подорожі".
Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards
Marijo Maduna (Хорватія) зробила цей знімок на скелястому березі неподалік міста Дубровник і назвала його "Girl Power". Категорія "Емоції".
Автор: Єфім Шуман
Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards
Klaus Lenzen (Німеччина) зробив свій знімок в одному з дюссельдорфських готелів. "Блакитне вікно" - так називається ця світлина. Категорія "Архітектура".
Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards
"Поцілуночок" - так назвав цей знімок фотограф Cristo Pihlamäe (Естонія). Категорія "Природа й живий світ".
Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards
"Син". Людмила Сабаніна (Росія). Сімейна та дитяча фотографка з Москви перемогла в категорії "Портрет".
Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards
Звичайно, цього року жодним чином не обійтися без фотографій, котрі ілюструють пандемію коронавірусної хвороби. "Дезінфекція" фотографа Dilek Uyar (Туреччина): працівник відділу охорони здоров'я муніципалітету Анкари на пероні одного з міських вокзалів. Категорія "Вулиця".
Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards
І все ж таки життя триває! "На пляжі" - фотографія Mariano Belmar Torrecilla (Іспанія). Знімок зроблено в місті Аліканте. Категорія "Lifestyle".
Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards
Ця фотографія Juan López Ruiz (Іспанія) пояснень не потребує. Хіба що, як уточнює автор світлини, блискавки б'ють у поле лаванди. Категорія "Пейзаж".
Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards
На знімку Khanh Phan (В'єтнам) - риба на гуртовому рибному ринку в місті Лонг-Хай. Категорія "Подорожі".
Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards
Marijo Maduna (Хорватія) зробила цей знімок на скелястому березі неподалік міста Дубровник і назвала його "Girl Power". Категорія "Емоції".
Автор: Єфім Шуман
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