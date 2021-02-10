 Найкращі світлини відкритого конкурсу World Photography Awards (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 18.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Найкращі світлини відкритого конкурсу World Photography Awards (фотогалерея)

Організатори найбільших у світі фотоконкурсів Sony World Photography Awards назвали переможців одного з них - відкритого конкурсу - у різних категоріях. Дивіться фотодобірку DW.

  • Відкритий конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards

    Klaus Lenzen (Німеччина) зробив свій знімок в одному з дюссельдорфських готелів. "Блакитне вікно" - так називається ця світлина. Категорія "Архітектура".

  • Відкритий конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards

    "Поцілуночок" - так назвав цей знімок фотограф Cristo Pihlamäe (Естонія). Категорія "Природа й живий світ".

  • Відкритий конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards

    "Син". Людмила Сабаніна (Росія). Сімейна та дитяча фотографка з Москви перемогла в категорії "Портрет".

  • Відкритий конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards

    Звичайно, цього року жодним чином не обійтися без фотографій, котрі ілюструють пандемію коронавірусної хвороби. "Дезінфекція" фотографа Dilek Uyar (Туреччина): працівник відділу охорони здоров'я муніципалітету Анкари на пероні одного з міських вокзалів. Категорія "Вулиця".

  • Відкритий конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards

    І все ж таки життя триває! "На пляжі" - фотографія Mariano Belmar Torrecilla (Іспанія). Знімок зроблено в місті Аліканте. Категорія "Lifestyle".

  • Відкритий конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards

    Ця фотографія Juan López Ruiz (Іспанія) пояснень не потребує. Хіба що, як уточнює автор світлини, блискавки б'ють у поле лаванди. Категорія "Пейзаж".

  • Відкритий конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards

    На знімку Khanh Phan (В'єтнам) - риба на гуртовому рибному ринку в місті Лонг-Хай. Категорія "Подорожі".

  • Відкритий конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards

    Marijo Maduna (Хорватія) зробила цей знімок на скелястому березі неподалік міста Дубровник і назвала його "Girl Power". Категорія "Емоції".

    Автор: Єфім Шуман


  • Відкритий конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards

    Klaus Lenzen (Німеччина) зробив свій знімок в одному з дюссельдорфських готелів. "Блакитне вікно" - так називається ця світлина. Категорія "Архітектура".

  • Відкритий конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards

    "Поцілуночок" - так назвав цей знімок фотограф Cristo Pihlamäe (Естонія). Категорія "Природа й живий світ".

  • Відкритий конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards

    "Син". Людмила Сабаніна (Росія). Сімейна та дитяча фотографка з Москви перемогла в категорії "Портрет".

  • Відкритий конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards

    Звичайно, цього року жодним чином не обійтися без фотографій, котрі ілюструють пандемію коронавірусної хвороби. "Дезінфекція" фотографа Dilek Uyar (Туреччина): працівник відділу охорони здоров'я муніципалітету Анкари на пероні одного з міських вокзалів. Категорія "Вулиця".

  • Відкритий конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards

    І все ж таки життя триває! "На пляжі" - фотографія Mariano Belmar Torrecilla (Іспанія). Знімок зроблено в місті Аліканте. Категорія "Lifestyle".

  • Відкритий конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards

    Ця фотографія Juan López Ruiz (Іспанія) пояснень не потребує. Хіба що, як уточнює автор світлини, блискавки б'ють у поле лаванди. Категорія "Пейзаж".

  • Відкритий конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards

    На знімку Khanh Phan (В'єтнам) - риба на гуртовому рибному ринку в місті Лонг-Хай. Категорія "Подорожі".

  • Відкритий конкурс Sony World Photography Awards 2021

    Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards

    Marijo Maduna (Хорватія) зробила цей знімок на скелястому березі неподалік міста Дубровник і назвала його "Girl Power". Категорія "Емоції".

    Автор: Єфім Шуман


Дивіться також: 

Дивитись відео 01:12

Віральне фото: просто хвиля чи Посейдон? (10.02.2021)

Дивитись відео 02:58

Фотопроєкт про Чорнобиль в часи пандемії: невидимий ворог, анонімні герої (13.11.2020)

DW.COM

Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards

Організатори найбільших у світі фотоконкурсів Sony World Photography Awards назвали переможців одного з них - відкритого конкурсу - у різних категоріях. Ось вони.  

Також за темою

Sony World Photography Awards 2021 Open competition

Найкращі фото відкритого конкурсу World Photography Awards 18.03.2021

Організатори найбільших у світі фотоконкурсів Sony World Photography Awards назвали переможців одного з них - відкритого конкурсу - у різних категоріях. Ось вони.

Тропічний ліс

Переможці фотоконкурсу Sony World Photography Awards - 2020 09.06.2020

Понад 135 тисяч світлин були представлені на конкурс професійних фотографів Sony World Photography Awards. Зараз названі переможці, серед яких представники України та Німеччини.

Тропічний ліс

Переможці фотоконкурсу Sony World Photography Awards - 2020 09.06.2020

Понад 135 тисяч світлин були представлені на конкурс професійних фотографів Sony World Photography Awards. Зараз названі переможці, серед яких представники України та Німеччини.

Реклама

Відео

Вахтанг Кіпіані про суд з Медведчуком, Бандеру й інтеграцію Донбасу (18.03.2021)

Про те, як завдяки позову Віктора Медведчука книга "Справа Василя Стуса"стала бестселером, чи варто називати іменами Романа Шухевича та Степана Бандери стадіони і як інтегрувати окупований Донбас і Крим, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані в інтерв'ю DW.  

"Ключ до кімнати спогадів": Донбас на картинах переселенців (15.03.2021)

У Києві працює виставка про окупацію Донбасу. Автори - художники-аматори з творчого об'єднання Vil Ganovsky T-Studio - хочуть привернути увагу до проблем переселенців. А ті з них, хто сам був змушений тікати з Донецька, за допомогою малювання намагаються подолати власну психологічну травму.  

Фотогалерея

Енді Воргол зі скибкою кавуна в роті та Тіна Тернер, яка теж тримається за скибку, фото 1981 року

Попарт Енді Воргола, який назавжди змінив сучасне мистецтво

Виставка у Музеї Людвіґа, присвячена легенді попарту з українським корінням Енді Ворголу, доступна у цифровому форматі.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  