 ″Нафтогаз України″ та RWE підписали меморандум щодо водородних проєктів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.08.2021

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Економіка

"Нафтогаз України" та RWE підписали меморандум щодо водородних проєктів

НАК "Нафтогаз України" та німецька компанія RWE Supply&Trading домовилися співпрацювати в галузі розвитку водневих проєктів.

Нафтогаз України та RWE підписали рефорандум щодо водородних проєктів

НАК "Нафтогаз України" і німецький газовий трейдер RWE Supply&Trading в день візиту до Києва канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) домовилися співпрацювати в сфері розвитку водневих проєктів. Керівники компаній у неділю, 22 серпня, підписали відповідний меморандум про взаєморозуміння, повідомили у "Нафтогазі". Робочі групи двох компаній почнуть спільну роботу вже наступного місяця.

"Нафтогаз" і RWE Supply&Trading домовилися проаналізувати можливості співпраці зі створення повного ланцюга вартості "зеленого" водню і його похідних, таких як аміак, які виробляються в Україні. Йдеться, зокрема, про розвиток проєктів з виробництва та зберігання "зеленого" водню й аміаку в Україні та їхнього імпорту в Німеччину, відзначили в "Нафтогазі".

"Нафтогаз" і RWE також домовилися співпрацювати у сфері вивчення комерційних можливостей для продажу українського "зеленого" водню на європейських ринках, зосередивши увагу на основних ринках RWE. Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко переконаний, що в України є "великий потенціал для розвитку водневої економіки в співпраці з Німеччиною".

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Водень як стратегічний пріоритет

"Ми вважаємо" зелений "водень стратегічним пріоритетом, і ми раді працювати над цим спільно з RWE, нашим надійним партнером у торгівлі і постачанні природного газу", - сказав Вітренко. Зі свого боку член правління RWE Supply&Trading Ульф Керстін (Ulf Kerstin) зазначив, що водень гратиме ключову роль в декарбонізації промисловості, оскільки не все можна електрифікувати за допомогою поновлюваних джерел енергії.

Можливість експорту Україною водню в країни ЄС, зокрема до Німеччини, обговорюється в зв'язку з тим, що Росія вже в цьому році планує запустити газопровід "Північний потік-2", який дозволить "Газпрому" повністю відмовитися від використання української газотранспортної системи і постачати газ в країни Євросоюзу в обхід України.

Директор оператора ГТС України Сергій Макогон сказав, що Україна могла би стати постачальником водню в Євросоюз, але поки така можливість лише вивчається і почати прокачування водню через газотранспортну систему України в найближчі два-три роки неможливо. "Водень - це майбутнє, але це не майбутнє найближчих двох-трьох років, коли ми повинні думати про транзит, тому що у нас транзит тільки до кінця 2024 року", - пояснив він.

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