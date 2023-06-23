"Нафтогаз" судиться в США з РФ за активи в Криму

НАК "Нафтогаз" разом з компаніями Групи Нафтогаз домагається в США сплати Росією відшкодування обсягом п'ять мільярдів доларів за активи в Криму. РФ досі не виконала рішення арбітражу в Гаазі щодо цього.

Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України" та ще п’ять компаній Групи Нафтогаз подали клопотання до Окружного суду США Округу Колумбія для підтвердження рішення арбітражного трибуналу при постійній палаті Третейського суду в Гаазі. Згідно з ним, Росію зобов’язали сплатити 5 мільярдів доларів (включно з відсотками) компенсації за збитки та втрачене майно Нафтогазу в Криму. Про це група компаній повідомила на сайті компанії у п'ятницю, 23 червня.

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Таке клопотання стало можливим у зв’язку із тим, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Тож, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, Нафтогаз має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де є активи Російської Федерації, зокрема у США

"Оскільки Росія добровільно не сплатила Нафтогазу кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях", - зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Згідно з законодавством США, підтвердження арбітражного рішення є обов’язковим, якщо суд не встановить, що існує одна з обмежених підстав для відмови або відстрочки визнання чи виконання арбітражного рішення, викладених у Нью-Йоркській конвенції.

При цьому відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, будуть нараховуватись до повної виплати компенсації за рішенням суду.