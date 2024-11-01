Нафтобазу у Ставропольському краї РФ атакував дрон

Безпілотник упав на території нафтобази у місті Світлоград в Ставропольському краї РФ. Водночас міноборони РФ відзвітувало про знищення 83 дронів у низці російських регіонів, а також в окупованому Криму.

На території нафтобази у місті Світлоград в Ставропольському краї РФ у ніч на п'ятницю, 1 листопада, упав безпілотник. Про подію повідомив губернатор регіону Володимир Владіміров у Telegram.

"Цієї ночі на території нафтобази у Світлограді впав безпілотник. Постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби", - написав російський посадовець. Інших подробиць він не навів.

У Брянську дрон поцілив у житловий будинок

Раніше влада Брянської області РФ повідомила про те, що в один з житлових будинків Брянська поцілив безпілотник. За даними губернатора області Олександра Богомаза, внаслідок цього одна людина постраждала.

Тим часом міністерство оборони РФ відзвітувало, що уночі сили російського ППО нібито перехопили і збили 83 українських дрони у різних регіонах РФ, а також в окупованому Криму.

Як стверджується в повідомленні російського оборонного відомства, 36 дронів були збиті над Курською областю РФ, 20 - над Брянською, вісім - над Воронезькою областю, чотири - над Орловською та три - над територією Бєлгородської області РФ. Ще 12 дронів нібито збили над територією окупованого Криму, повідомили в російському відомстві.

Українська сторона наразі ці повідомлення офіційно не коментувала.