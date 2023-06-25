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Наєв: Напад ПВК "Вагнер" з Білорусі буде самогубством

Роман Губа
3 год. тому

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України прокоментував коментарі щодо можливого нападу нападу ПВК "Вагнер" на Київ.

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ПВК "Вагнер"
ПВК "Вагнер"Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував повідомлення щодо можливості участі ПВК "Вагнер" у нападі на Україну з боку Білорусі.

"Ситуація у північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою. Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють всі служби від розвідки до інженерних військ", - цитує його Telegram-канал пресслужби командування Об'єднаних сил ЗС України у неділю, 25 червня.

За словами Наєва, зараз не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника.

"Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон, для них це буде ніщо інше, як самогубство", - запевнив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Читайте також: У Німеччині бачать шанси для України після заколоту Пригожина 

У Британії побоюються наступу "Вагнера" на Київ з Білорусі

Українське керівництво має остерігатися можливої атаки на Київ російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним з території Білорусі, попередив раніше колишній начальник генерального штабу армії Великобританії Річард Даннатт.

"Той факт, що Пригожин виїхав до Білорусі, викликає певне занепокоєння. Якщо він зберіг навколо себе боєздатні сили, то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва", - сказав британський генерал в інтерв'ю Sky News у неділю, 25 червня.

На його думку, "цілком можливо", що Росія використає ПВК  "Вагнера", щоби знову спробувати захопити Київ.

Чи достатньо ЗСУ укріпили кордон з Білоруссю?

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