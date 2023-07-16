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Над Сумами збили російські безпілотники

Євгенія Наконечна
9 хв. тому

Суми безпілотники з Росії атакували вдруге за день. У Запоріжжі та Краматорську внаслідок нічного нападу Росії пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Харківщину Росія атакувала ракетами.

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Російські ракети над Харковом (фото з архіву)
Російські ракети над Харковом (фото з архіву)Фото: Vadim Belikov/AP Photo/picture alliance

Вдень у неділю, 16 липня, українські Сили протиповітряної оборони (ППО) збили російський безпілотник над територією Сумського району, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Це уже другий збитий за день дрон - близько 9-ї ранку один знищили в районі села Верхня Сироватка Сумського району.

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Тим часом стали відомі наслідки атаки Росії по Україні уночі проти 16 липня. Так, Росія завдала удару по промисловому підприємству в Краматорську, заявили в міській раді. Ніхто не постраждав, проте пошкоджено виробничі приміщення та автомобілі, зазначив мер Олександр Гончаренко.

Російські війська також атакували Запоріжжя, повідомили у Запорізькій міській раді. Відомо про одного постраждалого та пошкоджений інфраструктурний об'єкт. В одному з районів міста відсутнє світло.

Як повідомлялось, ударів Росії у ніч на 16 липня також зазнав Харків. За повідомленням керівника ОВА Олега Синєгубова, по місту запустили чотири ракети ЗРК С-300 з території Бєлгородської області РФ. Дві ракети вибухнули в повітрі, дві влучили у дорожнє покриття і стадіон. Обійшлося без постраждалих.

Також, за даними Синєгубова, під обстрілали перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Внаслідок обстрілу с. Колодязне Куп'янського району один чоловік загинув.

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Російські ракети над Харковом (фото з архіву)

Над Сумами збили російські безпілотники

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