Над Південноукраїнською АЕС "критично низько" пролетіла ракета - Енергоатом

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 4 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами неділі, 5 червня (час київський).

++09.40++

Російська ракета, яка, ймовірно, була запущена по Києву цього ранку, пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Про це у Telegram повідомляє державне підприємство "Енергоатом". О 5.30 ранку "російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС", ідеться у повідомленні. У компанії наголошують, що потрапляння навіть найменшого уламку ракети у працюючий енергоблок може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації.

++09.37++

Російські військові залучають до боїв за Сєвєродонецьк мобілізованих з самопроголошеної "Луганської народної республіки", використовуючи тактику, до якої вдавалися і в Сирії. Про це повідомляє британська розвідка. "Залучення проксі-піхоти до операцій із зачистки міст - це російська тактика, яка раніше застосовувалася в Сирії, де Росія задіяла 5-й корпус сирійської армії для нападу на міські райони. Такий підхід може свідчити про бажання обмежити втрати, які несуть регулярні російські сили", - йдеться у розвідувальному звіті міністерства оборони Великобританії. Втім цим підрозділам бракує підготовки та техніки, додають у відомстві. Британська розвідка також повідомляє, що протягом останньої доби українські війська перейшли у контрнаступ у Сєвєродонецьку.

++09.05++

Україна має перемогти у війні з Росією, вважає співголова німецької партії "Союз-90/Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour), що входить до правлячої коаліції в країні. "Українці мають відновити свій суверенітет, свою територіальну цілісність та свою свободу", - цитують німецького політика видання медіагрупи Funke. "Ми не визнаємо жодного сантиметру окупованої української землі", - наголосив Нуріпур. Втім, офіційний Берлін не вказуватиме Києву що робити, додав політик. "Якщо вони хочуть повернути собі ці території, ми їх підтримаємо. А якщо захочуть домовлятися, ми також надамо їм підтримку", - пояснив лідер Зелених Німеччини. Канцлер країни Олаф Шольц поки що уникав формулювання "перемога України" на позначення бажаного результату Росії в Україні, а говорив натомість про те, що "Росія не повинна перемогти".

++08.25++

Ракетних ударів у Києві було завдано по "об'єктах інфраструктури", зазначив мер міста Віталій Кличко у своєму каналі в Telegram. Загиблих внаслідок ударів, за його словами, немає. "Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки", - зазначив Кличко.

++08.06++

У ніч на неділю російські сили завдали авіаудару ракетами по Краматорську. Про це повідомив у Facebook міський голова Олександр Гончаренко. Внаслідок удару було пошкоджено два підприємства. За попередньою інформацією, жертв немає.

++08.04++

Східна частина Сєвєродонецька на Луганщині - під контролем сил РФ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Російські військові продовжують вести штурмові дії у місті, застосовуючи артилерію. У Генштабі додають, що підрозділи РФ намагаються оточити українські війська біля Сєвєродонецька та Лисичанська.

На Бахмутський напрямок росіяни перекинули понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито п’ять атак росіян, кажуть у ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку, де очікується наступ ЗСУ, російські військові замінували узбережжя річки Інгулець. На Миколаївському напрямку росіяни розгорнули до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії.

Генштаб ЗСУ також повідомляє про застосування російськими силами фосфорних боєприпасів біля населеного пункту Черкаські Тишки на Харківщині.

++07.26++

У Києві пролунало кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах. Про це у Telegram повідомив мер міста Віталій Кличко. До цього у місті лунала сирена повітряної тривоги. Жителі міста у соцмережах повідомляють про дим над лівим берегом міста.

Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив про обстріл території неподалік. "Близько 6 ранку ворог здійснив обстріл територій в безпосередній близькості до нашої громади", - написав він у Telegram. Інформація щодо руйнувань та потерпілих поки не надходила.

Пізніше про вибухи в Києві згадало і міноборони України в своєму щоденному оперативному зведенні. У Telegram-каналі інформагентства "УНІАН" з'явилося відео, на якому видно дим, як стверджується, над одним обстріляних районів міста.

++07.15++

Папа Римський Франциск вивчає можливість відвідати Україну. "Я хотів би поїхати в Україну. Але мені доводиться чекати відповідного моменту, щоб це зробити, адже нелегко ухвалити рішення, яке може завдати всьому світу більше шкоди, ніж користі", - наводить сайт Vatican News витяги зі спілкування понтифіка з групою дітей. Глава Римсько-католицької церкви додав, що майбутніми днями має намір обговорити можливість такого візиту з представниками українського уряду.