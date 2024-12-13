Німецькі слідчі вважають, що за польотами дронів над територією ФРН могло стояти головне управління глибоководних досліджень міноборони Росії - спецпідрозділ ВМФ, який відповідає за шпигунство.

У Німеччині знову фіксують підозрілі польоти дронів над промисловими та військовими об'єктами. Про це йдеться у спільному матеріалі німецьких телеканалів NDR і WDR, опублікованому у п'ятницю, 13 грудня.

Невідомі дрони вперше з'явилися у серпні на півночі Німеччини. У районі Брунсбюттеля вони пролетіли над індустріальним парком ChemCoast Park, над непрацюючою атомною електростанцією, СПГ-терміналом, Кільським каналом та його шлюзами. Як повідомляють NDR і WDR, це були безпілотники зі швидкістю понад 100 км/год. Експерти з безпеки вважають, що так можуть літати лише військові дрони, наприклад, із нерухомим крилом.

Тепер з кінця листопада дрони почали з'являтися і над заводами концерну BASF поблизу Людвіґсгафена, а також над авіабазою Рамштайн - штаб-квартирою військово-повітряних сил США у Європі. Як пише Der Spiegel, на початку грудня БпЛА бачили і над підприємствами оборонного концерну Rheinmetall. Найчастіше вони літають уночі.

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Одна з версій - російський слід

Поліція федеральної землі Рейнланд-Пфальц створила спеціальний відділ для розслідування польотів дронів. Але, як і у випадку зі серпневими інцидентами в північній Німеччині, влада досі не змогла визначити, хто спрямовує ці дрони і звідки їх запускають. Як повідомляють NDR та WDR, німецька поліція намагалася застосовувати технології боротьби з БпЛА, але безуспішно. Жоден із них не вдалося збити.

Як з'ясували NDR і WDR, зараз німецькі слідчі підозрюють, що деякі з дронів, які були помічені в Брунсбюттелі, могли бути військовими розвідувальними дронами з Росії. Їх могли запустити з російських кораблів у Північному чи Балтійському морях. Можливо, з кораблів, приписаних до головного управління глибоководних досліджень міністерства оборони Р - спецпідрозділу військово-морського флоту, який відповідає за шпигунство.

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Слабкість Німеччини у боротьбі з дронами

За даними ЗМІ, слідчі пов'язують нещодавні інциденти на промислових підприємствах та авіабазі Рамштайн з тим, що сталося у серпні у Брунсбюттелі. Ці польоти "підкреслюють кричущу слабкість у захисті від дронів" з боку влади ФРН, пишуть журналісти. За їхніми словами, німецькі правоохоронці не мають ефективних технологій перехоплення або виявлення дронів. А Бундесвер, який міг би їх збивати, не має права брати під захист цивільні об'єкти на території Німеччини.

NDR і WDR зазначають, що жодних заяв з боку уряду Німеччини щодо інцидентів із дронами не було.