Над Маріуполем збили російський літак, що скидав бомби

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте хроніку війни в Україні 24 лютого - першої половини 22 березня.

DW стежить за подіями вівторка, 22 березня, з 15.00 (час київський).

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Над Маріуполем українські військові збили російський літак, який впродовж останніх тижнів скидав на місто авіаційні бомби, повідомили у Маріупольській міській раді. "О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто", - йдеться у повідомленні.

Також на Слобожанському напрямку українські військові знищили три повітряні цілі росіян. "Силами протиповітряної оборони збито ворожий безпілотник та два бойові літаки країни агресора", - повідомляється на сторінці у Facebook Повітряного командування "Схід".

https://www.facebook.com/pvkshid/posts/280872127557361

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У Сумській області російські окупанти обстріляли пенсіонерів, які на велосипедах їхали до Тростянецької лікарні по польовій дорозі, повідомляє Офіс генерального прокурора. Внаслідок обстрілу 59-річна жінка загинула, її чоловік отримав поранення. Прокурори проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, йдеться у повідомленні.

На Київщині пропав фотожурналіст Макс Левін

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На лінії фронту під Києвом зник український документаліст, журналіст Макс Левін. Про це повідомив його друг і колега, співавтор спільного документального проєкту "Afterilovaisk" Маркіян Лисейко, передає видання Lb.ua.

Востаннє Левін виходив на зв’язок 13 березня у Вишгородському районі під столицею. На той момент він був у районі бойових дій з фотокамерою, йдеться у повідомленні.

Максим Левін працює як фотокореспондент та оператор багатьох українських і міжнародних видань.

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Збройні сили РФ здійснили обстріл Броварів 22 березня, повідомляє Київська обласна прокуратура.

"Снаряд влучив на територію одного з заводів, пошкодивши 7 автобусів та господарчі споруди. За попередніми даними, жертв немає", йдеться у повідомленні.

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Ізраїль відкрив польовий шпиталь у Мостиській громаді на заході України. Лікарню на 66 ліжок, що складається з кількох довгих наметів, обслуговуватимуть 65 лікарів та медсестер із Ізраїлю. Для створення та роботи польового шпиталю, в якому зможуть отримувати медичну допомогу одночасно до 150 осіб, до середини квітня буде виділено майже 5,9 мільйона євро. У ньому будуть відділення невідкладної, психологічної та пологової допомоги, а також лабораторія і аптека.

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Виїзди з Чернігова у бік Києва заміновані, місто на межі виживання

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Місто Чернігів нині перебуває без електроенергії та водопостачання через ураження об'єктів критичної інфраструктури та активні бойові дії, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. "Дуже багато поривів. Багато проблемних питань. Працюють служби майже цілодобово", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Руйнування у Чернігові, 28 лютого

Своєю чергою уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зазначила, що Чернігів знаходиться на межі можливостей для виживання, а околиці міста розбомблені повністю, передмістя - на 60 відсотків. "Снігу майже не залишилося, воду немає з чого топити, джерельних запасів не вистачає (точніше неможливо забезпечити логістику постачання через постійні обстріли)", - написала вона на своїй сторінці у Facebook. За словами Денісової, з Чернігова виїхала половина населення, а з тих, хто лишився (близько 130 тисяч) - багато хворих та немічних. Водночас, додала вона, виїзди з Чернігова у бік Києва заміновані.

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Міжнародний комітет Освенціма (організація, що об'єднує колишніх в'язнів цього концтабору) глибоко вражений смертю внаслідок бомбардування Харкова 96-річного Бориса Романченка, який вижив у нацистських концтаборах. Президент РФ Володимир Путін, який розв'язав війну в Україні, намагається розколоти і зруйнувати спільноту тих, хто пережив Голокост, а смерть Романченка стала для них символом цієї "злочинної війни", заявив віцеголова організації Крістоф Гойбнер (Christoph Heubner).

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У Херсоні російські військові знову застосували гранати зі сльозогінним газом проти мирних демонстрантів, повідомляють місцеві ЗМІ, публікуючи відео. Таким чином вони намагалися розігнати проукраїнський мітинг, однак коли дим розвіявся, частина херсонців повернулася, пише "Суспільне".

Нагадаємо, вчора на площі Свободи в Херсоні російські військові намагалися розігнати мирний проукраїнський мітинг пострілами та газовими гранатами. Внаслідок цього, за словами заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, було декілька поранених, зокрема, літній чоловік втратив багато крові через пошкодження ноги.

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Із Росії вже виїхали 50-70 тисяч ІТ-фахівців, а під час "другої хвилі" Росію можуть залишити ще понад 100 тисяч, повідомила Росасоціація електронних комунікацій.

++15.11++

У вівторок російська авіація скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, місто зазнало ще більших руйнувань, повідомляє міська рада.

"Ворог продовжує цинічно знищувати український Маріуполь. Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби. Місто зазнало ще більших руйнувань", - йдеться у повідомленні міськради в Telegram-каналі.

У міськраді додали: "Вкотре стає зрозуміло, що окупантів не цікавить місто Маріуполь, вони хочуть порівняти його із землею та зробити з нього попелище мертвої землі".

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Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масові відмови від підписання контрактів РФ мобілізують боржників та аліментників, повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook. Зазначається, що кількість таких людей збільшується, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій.

"Боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов'язань у випадку підписання контракту з армією РФ…Також продовжується "рекрутинг" осіб, які мають проблеми з законом. Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях в Україні", - йдеться у повідомленні.

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