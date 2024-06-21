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В Росії стверджують, що збили 117 українських дронів

Євгенія Наконечна
21 червня 2024 р.

В міноборони РФ заявили, що країну атакували 117 українських дронів і шість безекіпажних катерів, всі вони нібито були знищені. Водночас влада Краснодарського краю повідомила про загиблого і постраждалих.

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Пожежа на нафтобазі у Краснодарському краї Росії, 3 травня 2023 року
Пожежа на нафтобазі у Краснодарському краї Росії, 3 травня 2023 року (архівне фото)Фото: Roman Sokolov/TASS/imago images

В міністерстві оборони Росії заявили, що упродовж ночі на п'ятницю, 21 червня, нібито було перехоплено і знищено 114 українських безпілотників. У повідомленні в Telegram-каналі міністерства стверджується, що 70 безпілотників нібито збили над анексованим Кримом, 43 - над територією Краснодарського краю та один - над Волгоградською областю РФ. В північно-західній частині Чорного моря, заявляють у російському міністерстві, нібито знищили шість "безекіпажних катерів ВМС України".

Пізніше зранку у п'ятницю міноборони РФ повідомило про нібито ліквідацію над Брянською областю ще трьох дронів.

Пошкоджена котельня і НПЗ в Краснодарському краї

Водночас губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв повідомив, що у Краснодарі зазнала пошкоджень будівля котельні поруч з автовокзалом "Южный". Згодом він заявив, що внаслідок падіння уламків дрона загинув один з працівників котельні.

Також Кондратьєв повідомив, що у Сєверському районі на території нафтопереробного заводу були пошкоджені адміністративні будівлі. В оперативному штабі регіону, своєю чергою, заявили, що йдеться про падіння дрона на території Ільського НПЗ. Пожежу, що виникла на місці, вже ліквідували, стверджують у оперштабі.

Кількість поранених Кондратьєв не уточнював, проте місцевий оперативний штаб повідомляв про шістьох.

Водночас російський Telegram-канал Astra повідомив також про про вибухи у Єйську в Краснодарському краї РФ, де, за даними каналу, розміщений військовий аеродром. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про пожежі на двох нафтобазах в Росії внаслідок влучання безпілотників - в Адигеї та Тамбовській області.

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