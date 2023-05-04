Над Києвом збили Bayraktar, який втратив керування - ЗСУ

Серію вибухів увечері 4 травня в Києві було чути через те, що мобільні вогневі групи збивали дрон Bayraktar TB2, який втратив керування, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

У Київській області під час планового польоту увечері, 4 травня, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ. Робота мобільних вогневих груп по збиттю дрона спричинила серію вибухів, які чули кияни.

"Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було ухвалене рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп. Ціль знищено", - зазначається в повідомленні командування у Facebook.

Там додали, що імовірно це сталося через технічну несправність, причини встановлюються. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Під час повітряної тривоги у четвер, 4 травня, в Києві пролунала серія вибухів. Мер міста Віталій Кличко повідомляв про вибухи і пожежу у Солом'янському та незначне загоряння у Печерському районах столиці.

У Соломʼянському районі рятувальники ліквідували загоряння на першому поверсі чотириповерхової будівлі ТЦ, що сталося на площі 50 квадратних метрів. Вибуховою хвилею були зруйновані декоративні зовнішні елементи будівлі та скло на площі до 150 квадратних метрів. Несучі конструкції не пошкоджені, потерпілих не виявили, написав у Telegram мер Києва.

У Печерському районі будівлі неушкоджені, потерпілих немає, зазначив мер Києва.