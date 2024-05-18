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Над Рейхстагом у Берліні літав дрон із прапором РФ

Валерій Сааков
18 травня 2024 р.

Прапор Росії в небо над Берліном за допомогою дрона підняв путініст Іван Т. з Потсдама. Своїми діями він порушив закон про повітряний рух і заборону на використання недозволеної символіки.

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Будівля Рейхстагу в Берліні
Рейхстаг (фото з архіву)Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS

Дрон із прикріпленим до нього прапором Росії помітили над будівлею Рейхстагу в центрі Берліна 9 травня. Про це у п'ятницю, 17 травня, повідомила берлінська поліція. За даними правоохоронців, до безпілотника також були прив'язані чотири георгіївські стрічки.

Навколо будівлі Рейхстагу діє безпольотна зона

Навколо будівлі Рейхстагу діє безпольотна зона радіусом 5,6 кілометра. У зв'язку з цим поліція порушила кримінальну справу за фактом порушення закону про повітряний рух, повідомляє місцеве видання Berliner Zeitung.

Крім того, 9 травня в Берліні було заборонено носити та виставляти на меморіалах прапори з російською символікою, військову уніформу, відзнаки (зокрема георгіївські стрічки), а також літери V та Z.

Безпілотник, прапори РФ і георгієвські стрічки поліція конфіскувала, повідомляє портал T-Online

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Пілот - фанатичний прихильник Путіна, хоч і родом з України

Особу пілота БпЛА теж встановили - ним виявився 41-річний уродженець України Іван Т. (Iwan T.) з Потсдама. Він уже не вперше потрапляє в поле зору поліції через пропутінські акції. 

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У березні цього року він уже вчиняв пропагандистські дії з символікою РФ у Потсдамі, зокрема, прикріпив і намалював кілька російських прапорів і символів Z і V на старій будівлі земельного парламенту - ландтагу. Під час правопорушення він знімав усе й себе самого на відео, за що на початку травня постав перед судом.

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