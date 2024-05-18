Над Рейхстагом у Берліні літав дрон із прапором РФ

Над Рейхстагом у Берліні літав дрон із прапором РФ18 травня 2024 р.
Дрон із прикріпленим до нього прапором Росії помітили над будівлею Рейхстагу в центрі Берліна 9 травня. Про це у п'ятницю, 17 травня, повідомила берлінська поліція. За даними правоохоронців, до безпілотника також були прив'язані чотири георгіївські стрічки.
Навколо будівлі Рейхстагу діє безпольотна зона
Навколо будівлі Рейхстагу діє безпольотна зона радіусом 5,6 кілометра. У зв'язку з цим поліція порушила кримінальну справу за фактом порушення закону про повітряний рух, повідомляє місцеве видання Berliner Zeitung.
Крім того, 9 травня в Берліні було заборонено носити та виставляти на меморіалах прапори з російською символікою, військову уніформу, відзнаки (зокрема георгіївські стрічки), а також літери V та Z.
Безпілотник, прапори РФ і георгієвські стрічки поліція конфіскувала, повідомляє портал T-Online.
Читайте також: Як у ФРН пройшов проросійський мітинг і хто йому протистояв
Пілот - фанатичний прихильник Путіна, хоч і родом з України
Особу пілота БпЛА теж встановили - ним виявився 41-річний уродженець України Іван Т. (Iwan T.) з Потсдама. Він уже не вперше потрапляє в поле зору поліції через пропутінські акції.
Читайте також: Пропаганда війни: у ФРН провели обшук у російської активістки
У березні цього року він уже вчиняв пропагандистські дії з символікою РФ у Потсдамі, зокрема, прикріпив і намалював кілька російських прапорів і символів Z і V на старій будівлі земельного парламенту - ландтагу. Під час правопорушення він знімав усе й себе самого на відео, за що на початку травня постав перед судом.
Читайте також: 9 травня в Берліні. Одну війну згадували, а про іншу сперечалися