Над Балтикою перехопили три російські літаки-розвідники

Російські Су-27 та Іл-20 летіли над Балтійським морем без сигналів транспондерів. Їх перехопили винищувачі Німеччини та Великобританії.

Винищувачі Німеччини та Великобританії перехопили три російські літаки-розвідники в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Винищувачі Eurofighter перехопили два літаки Су-27 і один Іл-20, які не передавали сигнали транспондерів, повідомляється у Twitter Військово-повітряних сил (ВПС) Німеччини у середу, 26 квітня.

У країн-членів НАТО Естонії, Латвії та Литви немає власних винищувачів, тому безпеку їхнього повітряного простору з 2004 року забезпечують сили інших країн Альянсу. Союзники по черзі перекидають у країни Балтії свої літаки і військових, нагадує dpa.

На початку квітня, після закінчення восьмимісячного періоду, Бундесвер передав за ротацією командування місією НАТО з патрулювання повітряного простору над Балтією Великобританії. До кінця квітня ВПС Німеччини продовжать надавати підтримку Великобританії, а на початку травня розпочнеться перекидання німецьких літаків назад у ФРН.

Безпекові заходи країн Балтії були посилені після вторгнення Росії в Україну минулого року. При цьому РФ неодноразово звинувачували у порушенні повітряного простору над Балтійським морем протягом останніх місяців.

Військово-повітряні сили Норвегії заявили 25 квітня, що аналогічним чином виявили групу російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі над Баренцевим морем, зазначає AFP.

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