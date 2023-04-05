НАБУ проводить обшуки у Харківській ОВА

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) здійснюють обшуки в приміщенні Харківської обласної військової адміністрації (ХОВА). Про це у середу, 5 квітня, повідомили пресслужби ХОВА та НАБУ.

"Сьогодні Національне антикорупційне бюро України дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку", - повідомила пресслужба військової адміністрації у Facebook. ХОВА запевнила, що "максимально та всебічно співпрацює з НАБУ та сприяє у його роботі".

У бюро підтвердили факт проведення обшуків та зазначили, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються відповідно до чинного законодавства. Про причини та інші деталі в НАБУ відмовилися повідомляти з огляду на необхідність "збереження таємниці слідства".

"Справа щодо розтрати гуманітарної допомоги"

Тим часом український журналіст Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела стверджує, що обшуки стосуються справи розтрати гуманітарної допомоги, придбаної коштом держави після початку російського вторгнення в Харківську область у 2022 році. За словами Бутусова, НАБУ провело обшуки, зокрема в кабінетах голови ХОВА Олега Синєгубова, його заступниці Віти Ковальської та директора департаменту агропромислового розвитку Андрія Дорожка.

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"ХОВА працює у штатному режимі"

Ковальська підтвердила, що співробітники НАБУ провели обшук у її кабінеті. При цьому вона утрималася від докладнішої інформації, висловивши впевненість, що найближчим часом буде встановлено "всі причини події", і попросила утриматися від маніпуляцій.

Своєю чергою Синєгубов повідомив, що наразі жодних підозр посадовим особам ХОВА вручено не було. "Обласна військова адміністрація продовжує працювати в штатному режимі. У разі виявлення будь-яких порушень законодавства, будуть негайно ухвалені відповідні кадрові рішення та вжиті інші необхідні заходи", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, торік СБУ та НАБУ провели масові обшуки у Запорізькій мерії та ОВА у звязку з підозрою в привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено "незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, а також велику кількість готівки". Наразі триває розслідування.