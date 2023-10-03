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НАБУ: Мера Сум затримали на хабарі у 2 мільйони гривень

Євгенія Наконечна
3 жовтня 2023 р.

Правоохоронці викрили під час одержання хабаря мера Сум Олександра Лисенка та директора одного з департаментів міської ради.

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Гривневі купюри
Cума хабаря склала 2 130 000 гривеньФото: Mykhailo Polenok/PantherMedia

Правоохоронці затримали мера Сум та директора департаменту житлово-комунального господарства (ЖКГ) під час отримання хабаря. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро (НАБУ) ввечері у понеділок, 2 жовтня.

"Сумського міського голову та директора Департаменту ЖКГ міськради викрили під час одержання останнього траншу - 1,4 млн грн - за ухвалення рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства", - йдеться у повідомленні НАБУ.  Там також наводять загальну суму хабаря, яка складає 2 130 000 гривень.

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Правоохоронці не розголошують імені мера, проте воно доступне на сайті міської ради - це Олександр Лисенко. Разом з Лисенком затримано директора департаменту інфраструктури міськради. На сайті сказано, що його звати Олександр Журба.

Українські ЗМІ з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомляють, що посадовці вимагали хабар від компанії, що займалася вивезенням сміття, і погрожували перешкоджати у веденні бізнесу, якщо вона не заплатить. Їм можуть оголосити підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ (одержання хабара в особливо великому розмірі).

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