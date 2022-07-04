На Зміїному встановлено прапор України

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 3 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами понеділка, 4 липня (час київський).

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На острові Зміїний в Чорному морі знову піднято прапор України, повідомила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. "Військова операція завершена і наразі територія знову повернена під юрисдикцію України", - сказала вона. Російські окупаційні війська покинули Зміїний 30 червня після того, як українські війська тривалий час завдавали удари по їхнім силам на острові і біля нього. Свою втечу з острова російське військове керівництво назвало "жестом доброї волі".

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Військові підрозділи РФ, які брали участь у захопленні Луганської області, мають наростити свою боєздатність і відпочити, решті слід дотримуватися плану, заявив президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу у понеділок. "А інші військові з'єднання, включаючи угруповання "Схід", угруповання "Захід", мають виконувати свої завдання за раніше затвердженим планом, за єдиним задумом", - додав він. Він висловив сподівання, що "на їхніх напрямках все відбуватиметься так само, як на Луганському". Під час зустрічі Шойгу доповів президенту про завершення операції із захоплення Луганської області, зокрема міста Лисичанська.

++13.53++

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) не зустрічатиметься зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим віч-на-віч під час зустрічі глав МЗС Великої двадцятки в Індонезії, повідомив речник МЗС ФРН в понеділок. Разом із тим, він зазначив, що Бербок візьме участь в зустрічах G20 у четвер і п'ятницю, на яких також очікують Лаврова.

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Ватажок самопроголошеної "ЛНР" Леонід Пасічник обіцяє після захоплення території Луганської області відкинути ЗСУ "подалі заради безпеки". "Завдання з денацифікації території всієї України ніхто не скасовував", - наводить його слова "РИА Новости".

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До так званого "верховного суду ДНР" надійшла касаційна скарга марокканця Саадуна Брагіма, який воював в лавах ЗСУ і якого "суд" в самопроголошеному утворенні "ДНР" 9 червня засудив до смертної кари, повідомляє "РИА Новости". Брагіма взяли в полон Маріуполі, де він воював на боці ЗСУ. 9 червня у Донецьку йому виголосили смертний вирок начебто за найманство. У середині червня батько засудженого, Тахар Саадун, повідомив, що в його син 2020 року отримав громадянство України. Тому, наполягає він, він має розглядатися як "в'язень війни".

++13.12++

До Херсона вдруге приїхав перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, повідомляє Telegram-канал окупаційної адміністрації області. За підсумками його візиту ухвалено рішення збільшити кількість пунктів оформлення російського громадянства і продажу сім-карт російських операторів.

++13.07++

Українці, які перебувають у Польщі, з серпня зможуть отримати у Варшаві паспорт громадянина України у формі ID-картки та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, йдеться у повідомленні міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Згідно з повідомленням, перший пілотний проєкт уже стартував у Варшаві. Зі слів першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, у Варшаві із серпня буде відкрито центр Державного підприємства "Документ". Вже зараз українці у Польщі можуть подати заяви-анкети, звернувшись до мобільних комплексів - спеціально оснащених мікроавтобусів. Перші документи можна буде отримати вже на початку серпня. Термін їх виготовлення скоротиться вдвічі й становитиме до 20 днів.

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Кількість жертв обстрілів Донецької області 3 липня зросла до дев'яти, повідомляє голова військової адміністрації Павло Кириленко. За його даними, 3 липня росіяни вбили 6 людей у Слов'янську та по одній в Авдіївці, Бахмуті та Зайцевому. Серед загиблих двоє дітей: одна в Слов'янську і та одна у Зайцевому.

++12.50++

Поїзди до Харкова і Полтави йтимуть на пять годин довше через зміну маршруту, повідомляє в понеділок Укрзалізниця. Згідно з повідомленням УЗ, зміни торкнуться поїздів Київ-Харків, Львів-Харків та Чернівці-Полтава, які тепер ідуть в об'їзд Миргорода.

++12.31++

ЗСУ тримають оборону "невеличкої частини Луганщини", стверджує голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Зокрема, за його інформацією, тривають бої за Білогорівку, військові зводять захисні редути. В Сєвєродонецьку і Лисичанську, які залишила українська армія, залишилось вісім і 10 тисяч мешканців відповідно, повідомив Гайдай.

У розвідці не бачать загрози нападу з Білорусі

++12.20++

В українській розвідці наразі не бачать загроз вторгнення з території Білорусі, попри свіжі заяви Олександра Лукашенка про спільні дії з армією РФ. Як зазначив начальник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов, теперішні переміщення підрозділів білоруської армії біля українських кордонів є плановими заходами, які не несуть ризиків. "Ми знали про них за два з половиною місяці точно до того, як почалися перші дії", - заявив він в інтерв’ю "РБК-Україна".

Очільник військової розвідки запевняє, що наразі в Білорусі перебуває "мізерна" кількість російських військ, тенденцій нарощування військової присутності немає. "У них немає сил і засобів для широкомасштабного наступу, нема темпів наступу, все це втрачено", - сказав Буданов.

++11.50++

З початку військового вторгнення в Україну і станом на ранок 4 липня російська армія втратила близько 36200 осіб особового складу, що на 230 більше, ніж добу тому. Про це повідомляє міноборони України з посиланням на дані генштабу ЗСУ. Окрім того, українськими військовими було знищено за цей період 1589 російських танків (на 5 більше у порівнянні з даними станом на попередню добу), 3754 бойових броньованих машин (+10), 804 артилерійські системи (+3), 246 реактивні системи залпового вогню, 658 безпілотників (+4), 217 літаків, 187 гвинтокрилів та 15 кораблів і катерів.

++11.25++

Папа Римський Франциск заявив про бажання здійснити візити у Москву та Київ. "Я би залюбки поїхав (до Києва. - Ред.), і я б хотів спершу поїхати до Москви", - сказав понтифік в інтерв'ю агентству Reuters, що було опубліковано у понеділок. Він висловив сподівання, що президент РФ Володимир Путін "виділить йому невелике часове вікно, щоб послужити справі миру". Візит до Києва, за словами Франциска, можливий після його поїзди до Канади, що заплановано з 24 до 30 липня. "Спершу я би хотів поїхати до Росії, щоб спробувати якось допомогти. Але я б залюбки відвідав обидві столиці", - зауважив він.

++11.05++

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) має намір запустити програму допомоги Україні на суму 100 мільярдів євро. Ця програма аналогічна тій, яку було погоджено для подолання кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. На першому етапі країни-члени ЄС мають внести до фонду EU-Ukraine Gateway Trust Fund (E-U GTF) 20 мільярдів євро у вигляді субсидій, позик та гарантій, повідомило агентство Reuters з посиланням на копію відповідного документа. Потім за підтримки приватних інвесторів планується зібрати 100 мільярдів євро. Ця сума, ймовірно, покриє приблизно половину невідкладних потреб України. Гроші буде спрямовано на відновлення мостів та іншої інфраструктури, водо- та енергопостачання, а також телекомунікаційні мережі. ЄІБ має намір подати свої плани 4 липня на конференції з відновлення України у швейцарському Лугано. У цій конференції, серед інших, візьмуть участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кількість жертв серед дітей зросла

++10.15++

В Офісі генерального прокурора України повідомили про збільшення кількості дітей, які загинули та отримали поранення внаслідок збройної агресії РФ. Так, станом на ранок понеділка, за даними українських ювенальних прокурорів, 345 дітей загинуло (напередодні повідомлялось про 344 загиблих дітей) та понад 644 дитини отримали поранення (642). Зокрема, 3 липня внаслідок обстрілу окупантами міста Слов'янськ Донецької області загинула 9-річна дівчинка. А у Бахмуті поранення внаслідок обстрілів отримали 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка. Загалом з початку війни найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 345, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

++09.33++

Переможниця "Євробачення-2016" Джамала висловилася за проведення пісенного конкурсу у 2023 році у Великобританії, якщо через війну Україна все ж таки не зможе його прийняти. "Великобританія стала другою, тому було б справедливо, щоб конкурс пройшов в одному з ваших міст, якщо Україна не буде готова провести цей захід", - сказала співачка в інтерв'ю ВВС. Водночас Джамала розкритикувала рішення Європейської мовної спілки, яка уже в червні оголосила, що Україна не зможе прийняти "Євробачення-2023". На думку співачки, це рішення стало поспішним та дуже болючим для українців.

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++09.10++

У понеділок о 4-й ранку російські окупанти завдали ракетного удару по Шевченківському району Харкова. "За ціль військові терористи обрали загальноосвітню школу. Зараз рятувальники розбирають завали. Попередньо - постраждалих немає, у гімназії нікого не було", - повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

Він також поінформував, що на території Харківської області російські війська протягом доби обстрілювали міста і села Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та інші споруди. "На жаль, протягом доби в області від дій окупантів загинули 3 жителів села Безруки, Дергачівської громади. Населений пункт росіяни обстрілювали із артилерії. Поранені - 6 людей", - написав Синєгубов у Telegram.

Також, за його інформацією, протягом доби російські окупанти намагалися вести наступ на село Прудянка, що на Харківському напрямку, але зазнали втрат та відступили. В районі Ізюма росіяни ведуть наступ в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини.

++08.30++

Російська армія після захоплення Лисичанська, ймовірно, кине свої сили на взяття під контроль Донецької області, йдеться у щоденному звіті британської розвідки. "Місто було останнім великим населеним пунктом Луганської області, що залишалося під контролем України. Тепер увага Росії майже напевно перейде на захоплення Донецької області, більша частина якої залишається під контролем українських сил", - зазначено у повідомленні.

Початок конференції у Лугано

++08.15++

Делегації із майже 40 країн проведуть консультації з питань відновлення України у понеділок та вівторок у швейцарському Лугано. На конференції планується розробити план Маршалла для охопленої війною країни. Ця зустріч, серед іншого, покликана дати уряду у Києві можливість представити свій план відновлення та обговорити його із союзниками.

Україну на конференції представляє глава уряду Денис Шмігаль, який вирушає до Лугано у супроводі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Президент Володимир Зеленський підключиться лише по відеозв'язку. Окрім того, очікуються делегації високого рівня із ще 37 країн, представники 14 міжнародних організацій, а також сотні представників бізнесу та громадянського суспільства. Зокрема, взяти участь у форумі мають намір голова Комісії ЄС Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Литви.

++08.02++

Конференція з відновлення України у 2023 році відбудеться у Великобританії. "Ми взяли курс на підтримку України під час війни і продовжуватимемо лідирувати в підтримці плану українського уряду щодо відновлення та розвитку країни", - заявила глава британського МЗС Ліз Трасс.

++07.50++

Російські підрозділи після проведення артилерійської підготовки форсували річку Сіверський Донець на Краматорському напрямку, а також закріплюються в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка. Про це зранку у понеділок повідомили у генеральному штабі Збройних сил України.

На Донецькому напрямку основні зусилля угруповань армії РФ зосереджено на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ - Федорівка - Бахмут.

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На Слов'янському напрямку підрозділи РФ штурмовими діями намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають. "Ворог здійснює перегрупування військ для відновлення наступу. З цією метою переміщено батальйонну тактичну групу з району міста Ізюм у напрямку населеного пункту Сніжківка, розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії", - зауважили у генштабі.

На Бахмутському напрямку росіяни активізували обстріли позицій ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Вони завдали масованих ракетних ударів у районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії військові РФ ведуть наступальні дії в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ, але успіху не мають.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти вели штурмові дії у напрямках населених пунктів Побєда та Мар'їнка. Штурмова авіація РФ завдала ракетних ударів в районах східної околиці населеного пункту Авдіївка та Мар'їнки.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках основні зусилля агресора зосереджуються на спробах повернення втрачених позицій в районах населених пунктів Іванівка, Потьомкине і Мирне та недопущенні проведення українськими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях.

За даними ГШ ЗСУ, у рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію "Каланчак" (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів з боєприпасами. Також у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". "Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи небезуспішно продовжують вогневе ураження складів боєприпасів і скупчень живої сили та військової техніки російських окупантів", - зауважили у генштабі.

++07.40++

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) продовжуватиме надавати допомогу українським спортсменам, заявив президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) під час свого візиту до Києва. Він повідомив, що фонд, створений після російського вторгнення для підтримки атлетів з України, буде збільшено утричі до 7,5 мільйона доларів. "Ми підтримаємо українських спортсменів, щоб побачити їх на Олімпійських іграх у 2024 році в Парижі та у 2026 році в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Український прапор майорітиме високо", - впевнений Бах.

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++07.20++

Великобританія планує наслідувати приклад Канади і схвалити конфіскацію заморожених активів росіян, щоб потім передати гроші Україні, заявила глава британського МЗС Ліз Трасс. Вилучені кошти могло б бути надано як репарації або фізичним особам, або українській державі. "Я підтримую цю концепцію. Ми вивчаємо її дуже уважно", - заявила Трасс.

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