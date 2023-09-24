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ПолітикаСполучені Штати Америки

На Землю прибула капсула з ґрунтом астероїда Бенну

Ольга Лебедєва | Євгенія Наконечна
24 вересня 2023 р.

Скинута зондом OSIRIS-REx термостійка капсула зі зразками, узятими у 2020 році, приземлилася у американському штаті Юта. Припускається, що у ній міститься близько 250 грамів ґрунту і пилу з поверхні астероїда Бенну.

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Космічний зонд OSIRIS-REx в баченні художника
Космічний зонд OSIRIS-REx в баченні художникаФото: NASA/dpa/picture-alliance

В американському штаті Юта приземлилася скинута на Землю капсула зі зразками ґрунту, узятими з поверхні астероїда Бенну. Капсула прибула у неділю, 24 вересня, після подорожі на відстань 3,86 мільярда миль, повідомило Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

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Захищена термостійкою оболонкою капсула вагою близько 46 кілограмів і діаметром близько 81 сантиметра приземлилася на три хвилини раніше, ніж очікувалося. Останні 13 хвилин вона летіла зі швидкістю 44 000 кілометрів/годину крізь атмосферу Землі. Кількома годинами раніше вона була скинута на Землю зондом OSIRIS-REx на висоті близько 102 тисяч кілометрів. За оцінкою NASA, у капсулі міститься близько 250 грамів каменів, зібраних з астероїда в жовтні 2020 року. Тепер ці зразки будуть доставлені для досліджень у лабораторії NASA в Х'юстоні в штаті Техас. Близько 200 вчених проведуть дослідження з використанням 60 різних методів.

Зразки взяли у 2020 році

Астероїд Бенну діаметром 550 метрів було обрано через близькість його орбіти до земної, розміри астероїда і матеріали, які імовірно в ньому містяться. Експерти NASA вважають його найбільш небезпечним для Землі астероїдом. Не виключено, що в найближчі 150 років астероїд може зблизитися із Землею. У вересні 2016 року з мису Канаверал було запущено безпілотний космічний апарат OSIRIS-REx вагою 2100 кілограмів і завдовжки 6 метрів, небесного тіла він досяг у грудні 2018-го. Потім почалося картографування поверхні, щоб вибрати місце для забору зразків. Про успішне взяття зразків пилу і ґрунту на астероїді Бенну NASA повідомило наприкінці жовтня 2020 року.

Як припускають, узятий з астероїда Бенну ґрунт - найбільші зразки, доставлені на Землю з космосу з часів американської програми "Аполлон". Вчені сподіваються, що вони дадуть змогу отримати нову інформацію про формування Сонячної системи понад 4,5 мільярда років тому. Вартість проєкту становить близько 800 мільйонів доларів США (750 мільйонів євро).

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