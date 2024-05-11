На Землі найсильніша магнітна буря за останні 20 років

Наслідком магнітної бурі є поява полярного сяйва в небі країн, для яких це нетипово. Явище, зокрема, спостерігали й українці.

Сильна магнітна буря розпочалася на Землі в п'ятницю, 10 травня, та, ймовірно, спостерігатиметься також у вихідні 11 і 12 травня, передає Космічний центр прогнозу погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітній бурі присвоїли найвищий рівень інтенсивності - G5. Востаннє аналогічне явище спостерігалося на Землі в жовтні 2003 року. Тоді магнітна буря спричинила перебої в роботі електромережі Швеції та пошкодила трансформатори в Південно-Африканській республіці.

Аномалія може позначитися на високочастотній комунікації, на УКХ- і УВЧ-зв'язку, на роботі GPS-приладів, об'єктів енергетичної системи, космічних кораблів і супутникової навігації, а також на інших технологіях.

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Полярне сяйво в Україні

Наслідком потужного геомагнітного шторму стала поява полярного сяйва у тих регіонах, де це є рідкістю - зокрема в Україні.

У ніч проти 11 травня українці спостерігали червоне, багряне та рожево небо в залежності від регіону - на Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Одещині, Миколаївщині, Хмельниччині, Волині, Тернопільщині.

Харківський астроном Володимир Кажанов пояснив явище результатом викиду корональної маси, що стався на Сонці в період з 8 по 9 травня. "Частинки сонячного вітру взаємодіють з магнітним полем Землі та верхніми шарами атмосфери й ми бачимо це в небі", - написав він у своєму блозі.

Північне сяйво спостерігали в багатьох країнах Європи - Чехії, Польщі, Литві, Великобританії, Грузії, Вірменії, а також у Білорусі та Росії.

Явище полярного сяйва зазвичай виникає у широтах, найближчих до полюсів Землі. У Європі його найчастіше бачать над Скандинавією та Ісландією, проте під час магнітної бурі зона може розширюватися на нижчі широти.