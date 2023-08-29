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КонфліктиУкраїна

На Запоріжжі примусово евакуюватимуть дітей

Роман Губа
29 серпня 2023 р.

У п'яти населених пунктах Запорізької області через складну безпекову ситуацію та обстріли з боку Росії оголошено примусову евакуацію дітей.

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Безпекова ситуація на Запоріжжі напружена. Звільнене від РФ село Роботине
Безпекова ситуація на Запоріжжі напружена. Звільнене від РФ село РоботинеФото: Ukrainian Armed Forces/Handout/REUTERS

З міста Гуляйполе, смт Степногірськ, а також сіл Преображенка, Єгорівка, Новопавлівка, що у Запорізькій області, через складну безпекову ситуацію та  обстріли буде примусово евакуйовано 54 дитини та 67 супроводжуючих. Про це у вівторок, 29 серпня, повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалене Координаційним штабом з питань обов'язкової евакуації населення. Названі населені пункти Василівського та Пологівського районів на Запоріжжі розташовані поблизу районів ведення бойових дій. Крім дітей, обов'язкова евакуація також стосуватиметься маломобільних осіб, які проживають у зазначених населених пунктах області.

22 серпня українська армія повідомила про звільнення села Роботине у Запорізькій області. Згодом у міністерстві оборони оголосили, що українська армія просунулася вглиб до російських ліній оборони в Запорізькій області, яка частково окупована Росією.

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