Окупанти на Запоріжжі оголосили референдум про "воз'єднання" з РФ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 7 серпня.

На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 8 серпня (час київський).

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Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження про проведення на захоплених РФ територіях "референдуму про воз'єднання з Росією", передає з Мелітополя російське державне інформагенство "РИА Новости". Дату проведення референдуму агенство не уточнює, втім запевняє, що це рішення "одноголосно підтримали" 700 учасників форуму "Ми разом з Росією".

Збори колаборантів з аналогічною назвою проходили наприкінці липня і на окупованій Херсонщині, втім тоді там не ухвалювали конкретних рішень щодо "референдуму".

З відеозапису уривку виступу Балицького, оприлюдненого "РИА Новости" пізніше випливає, що він розпорядився лише розпочати "підготовку до референдуму"

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Протиповітряна оборона близько опівдня збила ще одну ракету "Калібр" над Уманським районом Черкаської області, передає Держслужба з надзвичайних ситуацій. Залишки ракети впали і пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури. "Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано", - пишуть рятувальники яким довелось гасити пожежу на загальній площі 70 квадратних метрів.

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У небі над Одеською областю ППО збила російську крилату ракету "Калібр". Міськрада Одеси уточнила, що росіяни її випустили з підводного човна у Чорному морі.

++10.55++

Російська армія з ранку обстрілює Харків. Голова обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомляє про одного загиблого і одного пораненого у Шевченківському районі міста.

++10.50++

На Донеччині за минулу добу російська армія завдала 28 ударів по 16 населених пунктах, повідомляє Національна поліція. Найбільше влучень прийшлося по Авдіївці - 7 і Бахмуту - 6. Також постраждали Селидове, Вугледар, Краматорськ, Слов’янськ, Мар’їнка, Соледар, Нью-Йорк, Опитне, Карлівка, Вишневе, Євгенівка, Новоукраїнка, Максимільянівка, Північне.

Зруйновано та пошкоджено 47 цивільних об’єктів: 34 житлових будинки, коксохімічний завод, автобазу, садове товариство, електропідстанцію, повідомляють поліцейські, які відкрили низку кримінальних проваджень за порушення законів і звичаїв війни.

Раніше голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляв про п'ятьох загиблих і 17 поранених цивільних за минулу добу.

++10.10++

З українського порту "Південний" вперше з 24 лютого вийшло судно з продовольством - балкер SACURA і попрямувало до Італії, повідомляє міністерство інфраструктури України. Там зазначають, що судно об’єдналося в караван із балкером ARIZONA, що відправився з порту "Чорноморськ" в Туреччину. На борту обох балкерів 60 тисяч тонн агропродукції, стверджують у міністерстві.

++9.58++

Росіяни намагаються організувати депортацію дітей з тимчасово окупованої Луганщини до РФ, повідомляє глава ОВА Сергій Гайдай. За його даними, для цього до окупованої області прибула уповноважена з прав дітей при президенті РФ Марія Львова-Бєлова. Тож вже днями понад 100 позбавлених батьківського піклування дітей та дітей-сиріт вивезуть в Росію, стверджує Гайдай. За його словами, це ще один приклад "неспроможності окупаційної влади" налагодити навіть відпрацьовану роками роботу соціальної сфери - а саме фінансування інтернатів та санаторних шкіл.

++09.45++

Ро/++сія ймовірно використає протипіхотні міни для захисту та стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі, вважає британська військова розвідка. Ці міни можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення, стверджують розвідники у щоденному зведенні.

Йдеться зокрема про - розосереджені протипіхотні міни ПФМ-1 - "міни-метелики" - "дуже суперечливу зброю невибіркового типу", як їх називають у розвідці Великобританії. Цю серію мін, а також міни ПФМ-1С росіяни начебто спробували застосувати у Донецьку та Краматорську.

У розвідці нагадують, що "міни-метелики" використовувались із нищівним ефектом під час радянсько-афганської війни, де вони покалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за іграшки. "Цілком імовірно, що запаси радянських часів, які використовує Росія, з часом погіршуються і тепер є вкрай ненадійними та непередбачуваними. Це створює загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних операцій з розмінування", - йдеться у зведенні.

++09.35++

Оперативне командування "Південь" підтвердило нічні удари по Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині. "Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку. В нього є свої результати, є влучення, влучення досить серйозні", - зазначила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.в ефірі національного телемарафону в понеділок уранці.

++09.20++

Двоє цивільних загинуло і ще троє поранені через російські обстріли Харківщини за останню добу, повідомляє глава ОВА Олег Синєгубов. За його даними, 72-річна жінка загинула внаслідок ракетного удару в смт Печеніги, Чугуївського району. Ще одна 62-річна жінка загинула у Черкаських Тишках. Двох людей - 84-річну жінку та 62-річного чоловіка госпіталізували через отримані поранення.

Також в Ізюмському до лікарні забрали 72-річну поранену через влучання росіян по відкритих територіях. За даними глави ОВА, внаслідок атак РФ у Богодухівському районі знищено 28 гектарів пшениці.

++09.12++

Українська армія вночі нанесла ще один удар по Антонівському мосту через Дніпро біля Херсона, передає російське державне інформагенство "РИА Новости", посилаючись на окупаційну владу регіону. Пошкоджено дорожнє покриття, опорні конструкції вціліли

++09.05++

У неділю, 7 серпня, російські війська атакували з повітря сім населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він також запевняє, що російські чиновники намагаються вивезти з окупованих районів Луганщини до РФ понад 100 дітей, позбавлених батьківського піклування і сиріт.

++09.00++

За минулу добу росіяни обстріляли п'ять громад Миколаївщини та сам обласний центр, повідомляє голова військової адміністрації Віталій Кім. За його даними, внаслідок атаки на село Галицинове, Галицинівської громади, загинула одна людина.

Внаслідок обстрілів села Баловне Костянтинівської громади в садівничому товаристві зруйновано вісім будинків. Через атаку на смт Первомайське 7 серпня виникла пожежа житлового будинку та господарчої споруди. За даними Кіма, ніхто не постраждав.

Зранку 8 серпня росіяни атакували смт Березнегувате, пошкодивши об'єкти цивільної інфраструктури. Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється, зазначає Кім. Крім того, як 7 серпня, так і сьогодні зранку армія РФ атакувала Миколаїв. Попередньо без жертв та постраждалих.

++08.30++

120 шведських інструкторів навчатимуть українських військових у Великобританії, повідомляє пресслужба уряду Швеції. З них максимум 60 перебуватимуть у Британії одночасно, що, як вважається, мало вплине на інші операції Збройних сил країни, зазначають там. Інструктори відправляться навчати українців у період з 12 серпня по 31 грудня 2022 року. Тренування українських бійців поділятиметься на кілька етапів навчання. Шведська частина занять розпочнеться "як тільки це стане практично можливим", йдеться на сайті уряду. Загалом очікується, що близько 10 тисяч громадян України будуть залучені до військових навчань.

++08.25++

Іранське космічне агенство заперечує можливе використання Росією розвідувального супутника "Хайям" для шпигунства за Україною. Космічний апарат підпорядковується лише Тегерану і непридатний для військових цілей інших країн, йдеться у заяві агентства, опублікованій у неділю, 7 серпня.

Центр управління роботою супутника перебуватиме на території Ірану, і всі команди, пов'язані з його контролем та експлуатацією, з першого дня та одразу після запуску виконуватимуться іранськими фахівцями, зазначається далі. "Жодна інша країна не матиме доступу до цієї інформації. Чутки про застосування супутникових зображень у військових цілях іншої країни не відповідають дійсності", - наголосили в агентстві.

Росія 9 серпня запускає з космодрому "Байконур" іранський супутник "Хайям". Як стверджувала минулого тижня газета Washington Post, перед тим як передати контроль над апаратом Ірану, РФ спробує використати його на війні в Україні0

++08.05++

За неділю, 7 серпня росіяни вбили п'ять мирних жителів Донеччини: двох у Соледарі, та по одному в Бахмуті, Мар'їнці та Селидовому, стверджує голова обласної адміністрації Павло Кириленко. Ще 17 людей отримали поранення.

++07.55++

Генсекретар ООН Антоніу Гуттеріш закликав негайно припинити обстріл Запорізької АЕСта дозволити доступ на станцію міжнародних інспекторів. "Будь-яка атака на атомну електростанцію - це самогубство", - заявив він на прес-конференції в Японії, де взяв участь у заходах з нагоди 77-ї річниці атомного бомбардування Хіросіми Сполученими Штатами.

Він додав: "Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у всіх зусиллях щодо створення умов для стабілізації роботи об'єкта", зазначивши, що інспектори МАГАТЕ мають отримати доступ до станції, щоб "використати свою компетенцію".

Читайте докладніше: Генсек ООН: Будь-яка атака на АЕС - самогубство

++07.45++

Спільний координаційний центр із вивезення морем української сільгосппродукції, до якого входять представники України, Туреччини, Росії та ООН, видав ще двом судам із продовольством дозвіл на вихід із українських портів. Суховантаж МV SACURA з 11 тисяч тонн сої вирушить з порту Південного до Італії, а судно MV ARIZONA з 48,5 тисяч тонн кукурудзи вийде з Чорноморська до Туреччини.

++07.35++

На Дніпропетровщині російська армія вночі знову обстріляла Криворізький та Нікопольский райони, повідомляє голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його районі росіяни обстріляли з реактивнихз систем "Ураган" і ствольної артилерії Зеленодольську громаду, потерпілих немає. У Нікопольському районі під обстріл потраипли чотири села: в Марганецькій громаді та Червоногригорівській громаді "У селі Кам'янське знищено два приміщення аграрної компанії, пошкоджено чотири її склади, обладнання та транспорт. У селі пошкоджено дев'ять житлових будинків. Попередньо без втрат", - пише Вілкул.

++07.25++

Російські війська наступали на шістьох напрямках на Донеччині, втім безуспішно, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Так, росіяни вели наступальний бій в районі Верхньокам’янського, де зазнали втрат та відійшли. Також вони безуспішно вели наступ у напрямках Пісків, Невельського, Авдіївки, Мар’їнки та Шевченко. Безуспішні спроби штурму зафіксовані неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, зазначається у зведенні.

Під вогнем російської авіації опинилися райони Харківщини неподалік Гусарівки та Верхнього Салтова, а на Донеччині - Залимана, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Бахмут, Яковлівка, Зайцеве, Нью-Йорк, Красногорівк, Мар’їнк, Юр’ївка. На Херсонщині авіація била неподалік Ольгиного, Новогригорівки та Андріївки

Крім того, армія РФ із танків, ствольної та реактивної артилерії обстріляла населенні пункти Харківщини, Донеччини, Запоріжчини, а також райони вздовж лінії зіткнення на Південнобузькому напрямку. У Генштабі повідомили про знешкодження розвідувальних груп РФ в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка, Донеччина.